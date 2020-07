Dopo una lunga giornata di lavoro e di incombenze quotidiane, non c’è niente di meglio che staccare la spina e rilassarsi, guardando un bel film da soli o in compagnia. Sono tante le piattaforme disponibili in circolazione che prevedono un abbonamento per poter usufruire dell’offerta visiva. Se cerchi un film in particolare, potrai trovarlo anche su YouTube. Alcuni film sono in visione free, come molti video, ma potrai disporre anche di canali premium basati su abbonamento e noleggio. Qui alcune info per saperne di più.

Film da vedere su YouTube

YouTube è una delle piattaforme più famose al mondo che permette la condivisione e la visualizzazione in rete di contenuti multimediali in modalità video sharing, dove poter trovare, dai videoclip ai cortometraggi, live streaming, tutorial, spezzoni di film, etc… Come forse già sapete, tra poco su YouTube sarà possibile trovare gratis film completi di ogni genere: thriller, azione, commedia, horror, drammatici, animazione… Tanti titoli a disposizione pronti per accompagnarti in una serata senza lo zapping continuo in tv.

Film a pagamento su YouTube

Se hai in mente un film in particolare tra le ultime uscite oppure ne desideri uno tra quelli non disponibili free, magari un cult movie o un grande successo cinematografico, la soluzione migliore è l’acquisto o il noleggio di film su YouTube. Potrai farlo attraverso il canale ufficiale della piattaforma di Google nella sezione “Film e programmi” su “Sfoglia”, dove troverai altre sottosezioni: “Film consigliati per te”, in base alle tue ricerche recenti online; poi le “Nuove uscite”, con le ultime pellicole girate e i film più venduti.

La sezione con “Le migliori offerte della settimana” racchiude i titoli più scontati degli ultimi sette giorni (che prevedono uno sconto a volte anche oltre il 100 per cento). Potrete, così, scoprire delle buone proposte e risparmiare. Se hai dei dubbi sul film da scegliere, YouTube ti permette di vedere il trailer, chiaramente gratis. E potete sempre consultare online la scheda del film, trama, durata, cast, stando attenti agli spoiler per non rovinarvi la visione!

Per facilitare la ricerca, YouTube propone la sua offerta di film divisi per genere e sottogenere cinematografico: drammatici, umoristici, commedie romantiche, fantascienza, romantici, animazione, azione e avventura, per famiglia, documentari, horror, gialli, classici, thriller, sport, musicali, per ragazzi, mistero e suspense, supereroi, dance, fantasy, anime. Inoltre sono categorizzati anche i film in base all’attore o al regista di riferimento. Insomma, un catalogo, a prova di fan!

Come acquistare o noleggiare film su YouTube

Se scegliete di noleggiare il vostro film su YouTube, c’è un bel risparmio, considerando che avrete 30 giorni di tempo per vedere la pellicola da quando viene ultimata la transazione, e 48 ore da quando cliccate sul tasto Play. Se, invece, scegliete di acquistare la pellicola, sarà in vostro possesso per sempre. Per poter procedere con le operazioni di acquisto o noleggio, bisogna avere compiuto almeno 18 anni, risiedere in un paese in cui il servizio è supportato e disporre di un account Google con un metodo di pagamento valido.

Dunque, bisogna collegarsi al canale “Film e programmi” su YouTube, fare tap sulla pellicola desiderata e selezionare il pulsante Acquista. Su Opzioni di Acquisto è possibile prendere nota dei diversi prezzi del titolo in base alla risoluzione (SD designa la definizione standard, HD alta risoluzione) o alla forma di acquisto (Noleggia o Acquista). In ogni caso, la visione di titoli in HD e UHD è fruibile solamente su determinati dispositivi supportati e se si possiede una buona e veloce connessione a Internet.

Se disponi di un eventuale coupon da utilizzare, fai clic su “Inserisci il codice promozionale” per visualizzare il campo del codice promozionale. Digita il codice e clicca sulla freccia, successivamente fai clic sul relativo pulsante di acquisto per continuare. Seleziona, poi, il metodo di pagamento che preferisci e fai clic su Acquista per terminare la transazione. Se il pagamento è riuscito, ti sarà inviata una conferma di acquisto. Ricordati che nel tuo account è disponibile una sezione ad hoc con la lista di tutti i video che hai acquistato.

Per vedere il tuo film comodamente sul divano, puoi procedere con l’acquisto nella versione più recente dell’app YouTube sulle smart TV targate: LG, Panasonic, Roku, Sony, Vizio. Il servizio è previsto in tutte le località che ne prevedono il supporto. Se cerchi un film che al momento non è presente su YouTube, puoi prenotarlo e riceverlo direttamente sul tuo account, appena sarà disponibile. In ogni caso, non ti verrà inoltrato nessun addebito per le prenotazioni fino a quando l’articolo non sarà immesso nella piattaforma.

Niente di più semplice e piacevole nello stesso tempo, che guardare un bel film comodamente da casa tua su una piattaforma così autorevole come YouTube, dove rimarrai stupito per la grandiosa e variegata offerta cinematografica presente. Non ti resta che provare!