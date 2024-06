Speed test, come misurare la velocità di connessione a Internet

Fonte foto: Aleksey H / Shutterstock.com

Per misurare la connessione Internet casa è sufficiente ricorrere a uno Speed Test ovvero a un sistema per il controllo della velocità di connessione che si sta utilizzando. Tale test consente di misurare la velocità in download e la velocità in upload della connessione oltre ad altri parametri come il ping, che misura la latenza della connessione, e il jitter, che offre un’indicazione del modo in cui varia la latenza nel tempo.

In modo molto semplice, una buona connessione Internet ha una velocità elevata in download e in upload e una latenza ridotta (di pochi millisecondi, sia per il ping che per il jitter). Per poter ottenere informazioni precise su tutti questi parametri è sufficiente, quindi, avviare uno Speed Test della connessione. Bastano pochi secondi per completare quest’operazione.

Ecco come misurare la velocità di Internet con uno Speed Test:

Speed Test: come si fa

Per fare uno Speed Test della connessione Internet è sufficiente accedere a una web app dedicata, tramite un qualsiasi browser web (conviene utilizzare le ultime versioni disponibili dei browser più noti, come Chrome, Edge, Firefox oppure Safari). In alterantiva, è possibile scaricare un’app Speed Test. Ce ne sono tantissime, sia su dispositivi come smartphone e tablet che su computer.

Prima di avviare il test, inoltre, è importante accertarsi che non ci siano altri dispositivi collegati al router e che dal proprio dispositivo non ci siano applicazioni che stanno utilizzando in modo intensivo la rete (ad esempio per lo streaming di contenuti in alta risoluzione oppure per il download di file di grandi dimensioni). In questo modo sarà possibile “liberare” la banda e ottenere risultati precisi dal test.

Conviene, inoltre, effettuare più Speed Test nel corso della giornata e appuntarsi tutti i risultati. Successivamente, sarà possibile calcolare una media dei test in modo da ottenere un parametro bilanciato e preciso per la valutazione della connessione Internet di casa. Se i risultati sono insoddisfacenti conviene valutare le alternative per aumentare la velocità di connessione.

Lo Speed Test, quando possibile, va effettuato collegandosi al router via cavo, senza utilizzare il Wi-Fi.

Speed Test: quali app utilizzare

Le app di Speed Test sono tantissime. La più nota è, senza dubbio, lo Speedtest di Ookla, disponibile sia via browser web, tramite l’indirizzo speedtest.net, che tramite un’app dedicata. Da valutare anche lo Speedtest di Google, accessibile direttamente dalla home page del motore di ricerca, digitando “speed test” e poi premendo su Esegui test della velocità tra i risultati di ricerca.

Un altro ottimo tool da utilizzare per misurare la velocità di connessione è quello di nPerf, disponibile sia via app che dal sito ufficiale nperf.com. C’è poi Misurainternet (misurainternet.it), lo Speed Test realizzato da AGCOM che consente di ottenere misurazioni certificate e con valore legale delle prestazioni della rete Internet (utili per segnalare al proprio operatore delle inadempienze contrattuali legate al mancato rispetto della banda minima garantita).

Tutti questi Speed Test sono gratuiti.