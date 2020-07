Xiaomi Mi TV 4S, smart TV con maxi schermo disponibile in Italia        

La smart TV firmata Xiaomi è disponibile anche in Italia. Il Mi TV 4S da 65 pollici, che insieme ai modelli Mi TV 4A da 32 pollici e i Mi TV 4S da 43 e 55 pollici completano la gamma di prodotti offerti dall’azienda cinese, si distingue per un design elegante, un hardware potente, un’interfaccia incredibilmente facile da utilizzare.

Il televisore sarà dotato di un pannello LCD Ultra HD, anche se il tipo non è ancora stato reso noto, con retroilluminazione Direct LED. La smart TV Xiaomi Mi TV 4S ha un sistema operativo basato su Android TV 9.0 e sono presenti tutte le applicazioni scaricabili dal Google Play Store: da Netflix e YouTube ad Amazon Prime Video. Inoltre, integra le funzionalità della Chromecast e la possibilità di interagire attraverso il Google Assistant dal telecomando dotato di microfono. Il tutto a un prezzo di 699,90 euro.

Xiaomi Mi TV 4S da 65 pollici, le caratteristiche video e audio

Al momento le specifiche tecniche note di questo smart TV da 65 pollici non sono complete. Quel che è certo è che il televisore utilizza un pannello LCD Ultra HD, con frequenza di aggiornamento a 60Hz e una luminosità di picco di 400 cd/m2-nits. La tecnologia MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) garantisce il miglioramento delle immagini in movimento.

Il supporto su Mi TV 4S a HDR è presente sia nel formato HDR10 che HDR10+. Per quanto riguarda l’audio, utilizza 4 trasduttori con 2 tweeter da 13×16 mm e woofer da 57,15 mm, erogando una potenza di 10Wx2. Lo smart TV è certificato Dolby Audio e supporta anche le tracce DTS-HD.

Xiaomi Mi TV 4S, sistema operativo e memoria

Il televisore Mi TV 4S di Xiaomi può contare su un processore SoC MediaTek 6886 con CPU quad-core a 1.5 GHz, GPU Mali 470 MP3, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria eMMC. Il sistema operativo è ParchWall OS basato su Android TV 9.0, che permette di accedere al Google Play Store per scaricare tutte le app più comuni e funzionali tra cui Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e Spotify. Le funzionalità della Chromecast sono integrate e dal telecomando dotato di microfono potrete interagire attraverso il Google Assistant.

Xiaomi Mi TV 4S, design e connettività

Il design di Xiaomi Mi TV 4S è semplice ed elegante, con una cornice sottile sui tre lati con finitura metallica, a eccezione di quello inferiore. I connettori sono posti all’interno di due rientranze e tutti in parallelo allo schermo, così da non avere problemi nel caso sia installato a parete. La connettività include il Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 BLE, 3 ingressi HDMI 2.0 (1 con ARC), 3 porte USB 2.0 con porta Ethernet, uno slot CI+, un’uscita digitale ottica e un’uscita analogica su jack da 3,5 mm. I sintonizzatori per la ricezione dei programmi televisivi sono DVB-T2 e DVB-S2.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Mi Tv 4S

Il televisore smart è già disponibile in Italia e può essere acquistato a un prezzo di 699 euro.