Fire TV Stick 4K Max in offerta al minimo storico: lo sconto è esagerato

Il nuovo anno è cominciato e su Amazon tornano le offerte su alcuni dei dispositivi realizzati dal sito di e-commerce al minimo storico. Per chi non lo avesse capito, stiamo parlando dei device realizzati da Amazon o da aziende acquisite negli anni dal colosso di Seattle. Sono da sempre tra i più venduti e desiderati dagli utenti, soprattutto quando sono in offerta. Come capita oggi per il Fire TV Stick, la chiavetta multimediale da collegare al televisore o allo smart TV e che ti permette di accedere a tantissimi contenuti esclusivi. Il Fire TV Stick è disponibile in diversi modelli, tutti in offerta speciale su Amazon in questi giorni.

Noi ci concentriamo su due modelli in particolare: il Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max. Si tratta delle due versioni più recenti della chiavetta multimediale e dedicati si televisori con uno schermo con risoluzione 4K. Usciti sul mercato da pochissimi mesi, oggi li trovi in offerta con uno sconto speciale e a un prezzo davvero bassissimo. Per il Fire Tv Stick 4K lo sconto è di addirittura il 45% rispetto al prezzo di listino, mentre per la versione Max lo sconto è del 38%. Una promo che ha una durata limitata e potrebbe scadere da un momento all’altro: approfittane subito.

Con un’offerta di questo tipo il Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max diventano gli accessori più utili da acquistare per il tuo smart TV. Vediamo in ordine le offerte.

Il Fire TV Stick 4K è in offerta a un prezzo di 37,99 euro, con uno sconto del 45% rispetto a quello originale (non fidatevi della percentuale di sconto presente nella pagina prodotto, si riferisce al prezzo più basso recente). La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il Fire TV Stick 4K Max, invece, è disponibile a un prezzo di 49,99 euro con uno sconto del 38%. Anche in questo caso si tratta del minimo storico per questa nuova versione della chiavetta multimediale di Amazon. Consegna in pochissimi giorni e puoi dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

In offerta trovate anche le altre tre versioni della chiavetta multimediale di Amazon: il Fire TV Stick Lite, il Fire TV Stick "normale" e il Fire TV Stick Cube. In questa tabella trovi i prezzi e lo sconto per ogni modello:

Fire TV Stick Lite – 27,99 euro con uno sconto del 20%.

– 27,99 euro con uno sconto del 20%. Fire TV Stick – 29,99 euro con uno sconto del 33%.

– 29,99 euro con uno sconto del 33%. Fire TV Cube – 129,99 euro con uno sconto del 19%.

Fire TV Stick 4K Max: le caratteristiche tecniche e a cosa serve

Un dispositivo che può sembrare "inutile", ma che in realtà rivela tutta la sua utilità appena collegato allo smart TV. Da sempre uno dei device Amazon più apprezzati, desiderati e venduti, il nuovo Fire TV Stick 4K Max è un piccolo concentrato di tecnologia. Partiamo dalle basi: che cosa è? Una chiavetta multimediale che si collega alla porta HDMI del televisore e alla rete Wi-Fi dell’abitazione e dona i superpoteri al TV, anche se si tratta di un modello intelligente. Permette di installare e accedere a tantissime app differenti e a un numero di contenuti praticamente sterminato.

La semplicità di utilizzo è uno dei punti forti. Basta collegarla alla porta HDMI del televisore e seguire la procedura guidata dell’applicazione: in poco meno di cinque minuti è configurata e puoi già cominciare a utilizzarla.

Questo nuovo Fire TV Stick 4K Max, oltre a supportare contenuti con la miglior risoluzione possibile, è molto più potente rispetto al passato e l’apertura delle app e il lancio dei contenuti è quasi immediato. Oltre alla risoluzione 4K hai anche il supporto al Dolby Vision, all’HDR10+ e al Dolby Atmos. Grazie al supporto al Wi-Fi 6E la riproduzione streaming è molto più fluida.

Nella confezione è presente anche il telecomando vocale Alexa con il quale puoi gestire anche i dispositivi smart presenti in casa. A questo prezzo è un’occasione più unica che rara.

