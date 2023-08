Fire TV Stick 4K, prezzo crollato: è da comprare subito

Fonte foto: Amazon Press

Per tantissimi italiani e italiane le ferie sono oramai terminate e da questa settimana si è tornati al lavoro. E per ricominciare al meglio Amazon ha lanciato tantissime nuove offerte sui suoi prodotti di punta: telecamere di sicurezza, dispositivi per la smart home, cuffie, Amazon Echo Auto e anche le amatissime Fire TV Stick. Oramai è quasi inutile presentarle: queste chiavette multimediali hanno invaso le nostre abitazioni e sono da sempre uno dei prodotti più venduti sul sito di e-commerce. In questa nuova tornata di sconti troviamo in promo speciale due modelli: la Fire TV Stick 4K e la Fire TV Stick 4K Max. Si tratta delle due versioni dedicate a coloro che hanno un TV 4K e che vogliono renderlo ancora più funzionale. Grazie allo sconto di oggi il prezzo si abbassa notevolmente e li si paga praticamente la metà.

Le potenzialità di questo dongle HDMI oramai le conosciamo bene: trasforma il TV in uno smart TV con i super poteri. Puoi accedere a un numero di app praticamente infinito, tra cui tutte le piattaforma di video streaming più importanti. Ma non solo, grazie alla presenza del telecomando vocale con Alexa integrato puoi controllare i dispositivi smart presenti in casa seduto comodamente dal divano. E anche l’installazione è altrettante semplice. Approfittane immediatamente.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick 4K: le caratteristiche e le funzionalità

Ne abbiamo parlato spesso del Fire TV Stick e le sue caratteristiche le conosciamo bene. Ma a cosa serve in realtà? È veramente così utile? Proviamo a rispondere.

La Fire TV Stick 4K (e 4K Max) è una chiavetta multimediale che si collega alla porta HDMI del televisore e permette di accedere a funzionalità e app che solitamente un TV non supporta. Questo dispositivo ha al proprio interno un sistema operativo sviluppato da Amazon che permette l’accesso a uno store online dove scaricare app di qualsiasi genere. Non solo quelle delle piattaforme video, ma anche app per lo streaming musicale e videogiochi. E grazie al supporto alla risoluzione 4K puoi vedere film e serie TV con la migliore risoluzione possibile. Questo ti fa capire anche che è molto utile, soprattutto in relazione al prezzo. Spendendo poco più di 30€ "regali" al tuo TV i super poteri.

Quale modello acquistare? Meglio la Fire TV Stick 4K o la Fire TV Stick 4K Max? I due dispositivi sono molto simili tra di loro ed entrambi supportano l’altissima risoluzione. La differenza principale sta nelle performance. La Fire TV Stick 4K Max ha un processore più performante e supporta anche il Wi-Fi 6 di ultima generazione per uno streaming più fluido e senza intoppi.

Entrambi i modelli sono dotati del telecomando con Alexa integrata per controllare la chiavetta multimediale con un semplice comando vocale. Ma non solo. Puoi anche gestire i dispositivi smart presenti in casa come il termostato e le luci LED.

Chiudiamo con l’installazione. Il montaggio e la configurazione portano via pochissimi minuti, l’importante è seguire la procedura guidata tramite l’app dello smartphone e collegarla alla rete Wi-Fi di casa.

Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max: prezzo, sconto, offerta Amazon

Tornano finalmente in offerta le chiavette multimediali di Amazon e lo fanno con dei super sconti per i due modelli più ricercati e acquistati. Per la Fire TV Stick 4K lo sconto è di ben il 51% e il prezzo scende a 33,99€. La puoi anche pagare a rate a tasso zero e la disponibilità è immediata: ti arriva a casa in meno di ventiquattro ore.

Fire TV Stick 4K

Se sei alla ricerca di un dispositivo un po’ più reattivo, la scelta migliore è la Fire TV Stick 4K Max. Oggi è disponibile a un prezzo di 42,99€ con uno sconto del 43%. Anche in questo caso puoi dilazionare il pagamento a rate a tasso zero e la consegna viene effettuata anche in meno di 24 ore.

Fire TV Stick 4K Max

Ecco un breve specchietto riassuntivo con le due offerte:

Fire TV Stick 4K – 33,99€ con uno sconto del 51%

– 33,99€ con uno sconto del 51% Fire TV Stick 4K Max – 42,99€ con uno sconto del 43%.