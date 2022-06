Su Netflix arriva una nuova serie con i vampiri

Dopo The Vampire Diaries e True Blood, una nuova serie tv sta per riportare i vampiri sul piccolo schermo. Si tratta di First Kill, attesa su Netflix fra pochi giorni: è la storia di una vampira e di una cacciatrice di mostri che hanno il compito di uccidersi a vicenda, ma finisco per innamorarsi.

La serie tv statunitense, composta da otto episodi, è create da V.E. Schwab, che ne è inoltre sceneggiatrice e produttrice esecutiva con Felicia D. Henderson, Emma Roberts e Karah Preiss. Ma non solo: Schwab è in realtà anche l’autrice del racconto dal quale è tratta First Kill, ovvero una storia breve pubblicata nel 2020 nell’antologia Vampires Never Get Old: Tales With Fresh Bite. Schwab, classe 1987, è molto nota negli Stati Uniti come scrittrice di romanzi fantasy; la sua opera più celebre è probabilmente Vicious, del 2013. I primi due episodi della serie sono diretti da Jet Wilkinson.

La trama di First Kill

Le protagoniste sono due adolescenti: Juliette Fairmont, una vampira bionda e diafana (interpretata da Sarah Catherine Hook) e Calliope Burns (Imani Lewis), afrodiscendente. Quando Juliette cresce e il suo corpo inizia a dare “segnali" del desiderio di sangue altrui, la sua famiglia decide che è arrivato il momento che la ragazza uccida la sua prima vittima. La vampira, pur restia a farlo, si orienta verso Calliope, una ragazza da poco arrivata in città e che incontra nei corridoi della scuola.

Quello che Juliette non sa, però, è che Calliope fa parte di una celebre e millenaria stirpe di cacciatori di vampiri e mostri. E anche per lei, stando a quanto deciso dai genitori e dopo quotidiane sessioni di allenamento, è arrivato il momento della prima caccia. Le due ragazze sembrano, insomma, destinate a essere nemiche e a uccidersi a vicenda. Ma non sarà facile… soprattutto perché le due adolescenti capiscono presto di essere innamorate. Stare insieme, però, significa mettendosi contro le rispettive famiglie, che nel frattempo impugnano le armi e si preparano allo scontro.

Chi recita in First Kill

Oltre alle due protagoniste, nel cast della serie ci sono Elizabeth Mitchell, Aubin Wise, Jason Robert Moore, Gracie Dzienny, Will Swenson, Phillip Mullings Jr, Dominic Goodman, Dylan McNamara, MK xyz, Jonas Dylan Allen e Roberto Mendez.

Quando esce First Kill

Se la trama di First Kill – un po’ romantica, un po’ dark – vi ha già conquistato, la buona notizia è che non ci sarà molto da attendere prima di vederla raccontata sul piccolo schermo. La serie debutta infatti su Netflix il 10 giugno 2022. Non è ancora noto se ci sarà anche una seconda stagione.