Fitbit Inspire 2 a metà prezzo: oggi è un affare per tutti

Gli orologi smart stanno prendendo sempre più piede e si stanno ritagliando uno spazio molto grande all’interno di un mercato in continua evoluzione. Ma non sono amati da tutti: in molti ancora preferiscono l’orologio analogico, ritenuto più elegante e più in linea con un certo tipo di abbigliamento. In casi del genere, l’unica soluzione per tenere sotto controllo il proprio stato di salute è dotarsi di un fitness tracker. Di che cosa si tratta? Li possiamo definire i progenitori degli smartwatch: sono dei braccialetti smart dotati di un piccolo schermo e di sensori all’avanguardia che raccolgono informazioni in tempo reale sul tuo stato di salute e sull’attività sportiva che stai svolgendo.

Una delle prime aziende a investire in questo settore è stata Fitbit e ancora oggi lancia sul mercato dei fitness tracker top di gamma con funzioni molto interessanti, le stesse che troviamo su orologi smart che costano decine di euro in più. In questa categoria rientra sicuramente il Fitbit Inspire 2, fitness tracker che oggi troviamo anche in offerta speciale con uno sconto del 51% e lo paghi meno della metà. Solo per oggi lo trovi a meno di 50€ e non approfittare di questa super promo è un vero errore.

Fitbit Inspire 2

Fitbit Inspire 2: caratteristiche e funzionalità

Dimensioni mini, super leggero e con le stesse funzionalità di uno smartwatch. Ma con una differenza fondamentale: costa meno della metà di un orologio medio di gamma. Il Fitbit Inspire 2 è la scelta ideale per chi vuole spendere poco e vuole monitorare il proprio stato di salute.

Il wearable è dotato di un piccolo schermo dove puoi controllare in tempo reale le calorie bruciate, i passi effettuati e altre informazioni importanti per il tuo stato di salute, come ad esempio la frequenza cardiaca. Questo piccolo dispositivo è pensato per assicurarti il miglior benessere psico-fisico, anche grazie alla funzione del monitoraggio del sonno che ogni giorno ti fornisce un report approfondito su come hai riposato durante la notte. Altrettanto utile la funzione che ti avvisa se i sensori hanno riscontrato possibili segni di fibrillazione atriale mentre sei a riposo o stai dormendo. Per le donne c’è anche il monitoraggio del ciclo.

Per gli amanti dello sport, gli allenamenti disponibili sono più di 20 e puoi scegliere tra corsa, camminata, nuoto (è impermeabile fino a 50 metri), esercizi a corpo libero e molto altro. Tutti i dati vengono memorizzati dal fitness tracker e li puoi analizzare sull’app dello smartphone per monitorare i progressi e capire cosa fare per migliorare le proprie prestazioni. Collegando il wearable allo smartphone ricevi le notifiche direttamente sul piccolo schermo OLED. La batteria ha un’autonomia di circa 10 giorni.

Fitbit Inspire 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo speciale per il fitness tracker Fitbit Inspire 2. Oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 49€ con uno sconto del 51% rispetto a quello di listino. Si tratta del prezzo più basso mai fatto registrare sul sito di e-commerce e anche di uno dei migliori di tutto il web- Inoltre, acquistandolo su Amazon, ottieni anche uno sconto di 5€ da spendere su Amazon Fresh, il servizio per la spesa con consegna a domicilio. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Per gli utenti Prime c’è anche la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto.

