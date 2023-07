Fitbit Sense, con l'offerta di oggi il prezzo è stracciato: compralo subito

Fonte foto: Fitbit / YouTube

La miglior offerta della settimana ha un nome e cognome ben preciso: Fitbit Sense. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un orologio smart lanciato sul mercato da poco più di un anno, ma che resta ancora molto attuale grazie a sensori e tecnologie avanzate. Abbiamo utilizzato delle parole forti "miglior offerta della settimana" per un motivo ben preciso: oggi lo troviamo con uno sconto eccezionale del 61% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre. Non ci vuole molto per capire che lo si paga meno della metà del prezzo e si riescono a risparmiare ben 200€ su quello di listino. Inoltre, c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un orologio smart, oggi è arrivato.

Tutto quello che si cerca in un dispositivo di questo tipo (e anche qualcosa in più) è presente nel Fitbit Sense. Lo smartwatch permette di monitorare costantemente il proprio stato di salute, a partire dal battito cardiaco fino ad arrivare allo stress accumulato durante la giornata. Non a caso l’azienda statunitense lo presenta come un dispositivo pensato appositamente per il benessere personale. Il design moderno e alla moda lo rende perfetto per la vita di tutti i giorni ed è talmente leggero che non sembrerà di portarlo al polso. Approfittatene subito prima che la promo termini.

Fitbit Sense: caratteristiche e funzionalità

Una vita più sana con il benessere al centro. Lo smartwatch Fitbit Sense è pensato per coloro che hanno una vita attiva e vogliono monitorare diversi aspetti, dai più importanti parametri vitali fino alle principali attività fisiche. Lo smartwatch è un vero top di gamma e non ha paura di essere paragonato a wearable ben più costosi.

Lo smartwatch ha il caratteristico design con schermo di forma rettangolare con un display molto luminoso e con la possibilità di scegliere tra le decine di watch faces disponibili, in modo da adattare il quadrante in base alle proprie necessità.

Come detto, il Fitbit Sense è uno smartwatch per il benessere e lo si capisce dalle app che troviamo installate. L’app ECG, ad esempio, permette di effettuare una valutazione della fibrillazione atriale in ogni momento e nel caso in cui venga rilevato un battito cardiaco irregolare si viene immediatamente avvertiti. La frequenza cardiaca viene monitorata ventiquattro ore su ventiquattro. Altrettanto utile è l’app EDA Scan in grado di misurare il tuo livello di stress. Nel caso in cui è molto elevato l’orologio ti suggerisce alcuni esercizi di respirazione per diminuire la stanchezza mentale. Nel pannello dedicato ai parametri vitali trovi anche altri dati importanti, come ad esempio il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Per gli amanti dell’attività fisica troviamo più di 20 allenamenti basati su obiettivi: si va dalla classica corsa fino ad attività fisiche più complesse. Lo smartwatch è anche in grado di misurare il Livello di Recupero e la qualità dell’allenamento quotidiano. Tutti i dati raccolti possono essere analizzati tramite l’app Fitbit per lo smartphone.

L’orologio smart si rivela molto utile anche nella vita di tutti i giorni. Troviamo installata, ad esempio, l’app Fitbit Pay con la quale poter pagare la spesa direttamente con lo smartwatch. La batteria, invece, ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi.

Fitbit Sense: offerta, prezzo e sconto Amazon

Da oggi è disponibile il Fitbit Sense in offerta a un prezzo eccezionale di 129,99€, con uno sconto di ben il 61%. Si tratta di una percentuale elevatissima e che difficilmente troviamo per dispositivi di questo genere. Si risparmiano 200€ sul prezzo di listino e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate da 26€ al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina. L’orologio è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in pochissimi giorni. Vi consigliamo di acquistarlo il prima possibile, la promo potrebbe terminare prestissimo vista l’eccezionalità dello sconto. Per fare il reso gratuito si hanno ben 30 giorni di tempo.

