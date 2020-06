Fortnite, la Stagione 3 Capitolo 2 è ufficiale: cosa cambia

Arriva l’estate anche su Fortnite. La Stagione 3 Capitolo 2 ha ufficialmente inizio e l’acqua sarà il tema predominante, come si può intuire dal nome dato da Epic Games alla nuova stagione: Tuffati. Uno dei protagonisti del Pass Battaglia sarà Aquaman, come si era già intuito negli ultimi giorni dopo gli indizi pubblicati da Epic Games e dal trailer che ha anticipato l’aggiornamento rilasciato nella mattina del 17 giugno.

Tanta la carne messa sul fuoco da parte della software house statunitense: Fortnite aveva bisogno di un cambiamento importante per rivitalizzare il gioco ed è arrivato. La mappa, uno degli elementi più bersagliati nel gioco nell’ultimo periodo, ha subito delle modifiche importanti, grazie soprattutto all’acqua che oramai ha allagato gran parte dell’isola. L’Agenzia è praticamente scomparsa e circondata da acqua. Epic Games, ha annunciato che pian piano l’acqua retrocederà e lascerà spazio a nuovi luoghi e si apriranno nuove strade. Tra le altre novità ci sono anche nuovi veicoli, come mostrato nel trailer pubblicato questa mattina.

Fortnite Stagione 3 Capitolo 2: tutte le novità

La novità più importante riguarda la mappa. Epic Games ha dato ascolto alle tante lamentele degli utenti e ha cambiato profondamente l’isola. L’acqua è diventato il tema predominante e diventerà un fattore anche durante le partite: chi saprà utilizzarla al meglio avrà un vantaggio notevole. L’altro fattore che cambia il gameplay era stato introdotto già lunedì durante l’evento Il Dispositivo: la tempesta ha lasciato spazio a un muro d’acqua invalicabile che “risucchia” tutto quello che incontra.

Epic Games, però, ha avvertito i giocatori: con il passare del tempo l’acqua retrocederà e lascerà spazio a nuovi luoghi. Una scelta intelligente quella della software house che in questo modo crea ancora più hype sul videogame.

Nuove anche alcune dinamiche di gioco. I corsi d’acqua sono infestati dagli squali che mangiano qualsiasi oggetto trovano nelle vicinanze, ma se si è abili è possibile “pescarli” al volo e trasformarli in un mezzo di trasporto per sfrecciare sull’acqua. Sempre in tema di mezzi, il trailer della Stagione 3 Capitolo 2 ha mostrato anche l’arrivo di automobili e camion, una novità molto interessante e che avrà ripercussioni sul gameplay.

Sulla mappa sarà possibile incontrare anche nuovi nemici: sono stati aggiunti dei predoni senza scrupoli che hanno l’unico obiettivo di mettere in pericolo la vita dei giocatori.

Per gli amanti delle personalizzazioni, ora è possibile modificare l’ombrello, che infatti diventa Custombrello. Salendo di livello e completando le sfide giornaliere è possibile sbloccare alcune personalizzazioni per cambiare il proprio ombrello.

Il Pass Battaglia della Stagione 3 Capitolo 2

Il personaggio principale della nuova stagione di Fornite è Aquaman, che arriva nel Pass Battaglia con una nuova skin personalizzata. Il costo del Pass Battaglia è di 950 V-Bucks e permette di ottenere fino a 1500 V-Bucks completando tutte le missioni. Disponibili anche nuove skin per le armi.