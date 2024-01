Frankenstein di Guillermo del Toro: chi c'è nel cast

Fonte foto: Prime Video

Tutto è pronto, ormai: la sceneggiatura è completa, il cast principale è stato annunciato e l’inizio delle riprese è fissato per febbraio. La produzione di Frankenstein è un sogno che si realizza dopo essere rimasto a lungo nel cassetto per Guillermo del Toro, che dirigerà per Netflix questa nuova versione della celebre storia firmata dalla scrittrice Mary Shelley. Il regista messicano (qui anche sceneggiatore e produttore) aveva parlato per la prima volta dell’idea di questo adattamento intorno al 2010.

Il cast del nuovo film Frankenstein

Stando a quanto era stato anticipato qualche tempo fa dalla testata Deadline, il regista Guillermo del Toro aveva in mente di affidare i ruoli principali del film agli attori Andrew Garfield e Oscar Isaac e all’attrice Mia Goth. Il regista li aveva infatti incontrati in via ufficiosa, ma le trattative erano ancora in corso.

Oscar Isaac e Mia Goth compaiono effettivamente nel cast ufficiale del film Frankenstein. Il primo è stato visto recentemente in Dune e Moon Knight e qui interpreterà il protagonista Victor Frankenstein; mentre la seconda, dopo aver esordito in Nymphomaniac di Lars von Trier, ha recitato tra le altre cose nei film La cura dal benessere, High Life e X: A Sexy Horror Story.

Non è più confermata invece la presenza di Andrew Garfield, che è stato costretto a rinunciate al progetto a causa di una serie di sovrapposizioni di impegni professionali. L’attore avrebbe dovuto interpretare il mostro di Frankenstein e al suo posto è stato chiamato Jacob Elordi, noto per Euphoria e Saltburn, film da poco uscito su Prime Video (nella foto).

Nel cast del film Frankenstein di Guillermo del Toro ci sono poi Christoph Waltz (visto in Bastardi senza gloria, Django e più recentemente nella serie The Consultant) e Felix Kammerer (che è stato il protagonista del film Niente di nuovo sul fronte occidentale). Tra gli interpreti figurano anche Lars Mikkelsen, David Bradley e Christian Convery.

Cosa sappiamo di Frankenstein di Guillermo del Toro

Per ora non ci sono altri dettagli confermati su Frankenstein di Guillermo del Toro. Nella storia originale Victor Frankenstein è un giovane scienziato ossessionato dalle sue ricerche che dà vita a una creatura umanoide che, prendendo coscienza per la prima volta, inizia a raccontare i suoi primi passi come essere vivente, chiedendo sempre più insistentemente di avere una compagna.

Non è chiaro se il regista messicano resterà fedele a questa trama oppure no. In Pinocchio, l’ultimo film uscito su Netflix a firma di Guillermo del Toro, la famosa storia del burattino di legno resta pressoché immutata, ma viene ambientata in un periodo storico diverso rispetto all’originale. Non è escluso che possa accadere la stessa cosa anche con Frankenstein.

Annunciando il cast principale, Netflix ha aggiunto che il film sarà disponibile «prossimamente» sulla piattaforma di streaming. È ancora presto, però, per avere una data certa. Dato che le riprese inizieranno fra poco, è possibile che il film uscirà nel 2025.