Friggitrice ad aria Ariete al minimo storico: sconto esagerato

Ne parliamo oramai da diversi mesi e il trend non sembra essere in calo: le friggitrici ad aria sono l’elettrodomestico più discusso e in voga degli ultimi mesi. Oramai tutti ne vogliono una nelle propria cucina e i motivi sono differenti: non occupano tantissimo spazio, svolgono funzionalità differenti e permettono di cucinare diversi piatti in poco tempo. Se a tutto questo aggiungi anche un prezzo alla portata di molti, ecco che diventano dei dispositivi indispensabili. Come la friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer Dual Metal che oggi troviamo su Amazon con uno sconto del 40% al prezzo più basso di sempre e al miglior prezzo web.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Si tratta di una friggitrice ad aria top di gamma con un design molto particolare e con tante modalità di cottura differenti. Le dimensioni sono abbastanza grandi ed è adatta a cucinare più pietanze contemporaneamente. Infatti, è dotata di un doppio cestello che permette di cuocere in contemporanea fino a 3,5 chilogrammi di patatine. Ma non solo. Puoi anche cuocere due piatti differenti e impostare la funzione Sincronizza che automaticamente adatta la cottura affinché siano pronti nello stesso momento. E come tutte le friggitrici ad aria basta un solo cucchiaio di olio per cuocere qualsiasi cosa.

Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer Dual Metal

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer Dual Metal: caratteristiche e funzionalità

Non è una friggitrice ad aria come tutte le altre. Ariete Airy Fryer Dual Metal è un elettrodomestico top di gamma che, come si può intuire dal nome, è composta da un doppio cestello che permette di cucinare una doppia razione di patatine oppure due cibi differenti. Ogni singolo cestello ha una capienza massima di 4L, sufficiente per cucinare cibo per 3-4 persone. Puoi cuocere veramente di tutto: patatine, crocchette, pesce, carne, alimenti impanati, sia surgelati sia pronti da friggere. I programmi preimpostati sono otto e permettono di spaziare tra diverse modalità di cucina.

Oltre ai programmi di cottura, si hanno a disposizione anche diverse modalità di utilizzo. Avendo un doppio cestello, è possibile cucinare due cibi differenti utilizzando la funzione Dual Cook. E per avere una cottura omogenea si può impostare la funzione Sincronizza per far sì che siano pronti nello stesso momento. La funzione Max Crisp, invece, è pensata per avere cibi più croccanti in pochissimi minuti.

La friggitrice ad aria, come tutti gli altri modelli presenti sul mercato, non ha bisogno di moltissimo olio: basta un semplice cucchiaio. In questo modo i cibi sono più leggeri e salutari. Oltre a essere semplice da utilizzare, la friggitrice è anche facile da pulire: i cestelli sono entrambi antiaderenti e possono essere estratti facilmente dall’elettrodomestico.

Friggitrice ad aria Airy Fryer Dual Metal in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo e minimo storico con la friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer Dual Metal: oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 119,99€, con uno sconto di ben il 40%. Per l’elettrodomestico si tratta del minimo storico e si risparmiano ben 80€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Una promo da non farsi scappare: il prezzo è davvero conveniente per un dispositivo che non può mancare nella vostra cucina.

Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer Dual Metal

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram