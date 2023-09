Fonte foto: Samsung

Samsung ha finalmente portato sul mercato i suoi due nuovi smartphone Galaxy economici: stiamo parlando del Galaxy A05 e del Galaxy A05s, entrambi in vendita da poche ore sul sito malese dell’azienda coreana. A breve, molto probabilmente, inizierà anche la commercializzazione su altri mercati, incluso quello italiano dove i precedenti Galaxy A04 e Galaxy A04s sono tuttora in vendita.

Galaxy A05: caratteristiche e prezzo

Samsung Galaxy A05 è un telefono 4G economico con una scheda tecnica molto essenziale, sia per quantità che per qualità. Lo schermo è un LCD PLS da 6,7 pollici, con risoluzione HD+ (1.600×720 pixel) e densità di 262 ppi.

Il chip utilizzato è il MediaTek Helio G85, un SoC dotato di modem solo 4G e con prestazioni accettabili per la fascia bassa. A tale SoC Samsung abbina 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage in tecnologia eMMC, quindi il telefono non sarà un fulmine ad aprire le app.

Essenziale il comparto fotografico, formato da un sensore principale da 50 MP f/1.8 e un sensore di profondità da 2 MP f/2.4. Non c’è un terzo sensore e la fotocamera frontale è da 8 MP f/2.0.

A causa del chip Helio G85, inoltre, le connessioni non sono di ultima generazione: 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.3. C’è anche la presa per il jack da 3,5 mm per le cuffie e ci sono i classici collegamenti satellitari per la posizione, ma non c’è il chip NFC per i pagamenti elettronici.

La batteria è da 5.000 mAh, che non sono pochi, e la ricarica è alla potenza standard di Samsung: 25 watt al massimo. Il tutto in un telefono che misura 168,8×78,2×8,8 millimetri e pesa 195 grammi.

Il prezzo di Samsung Galaxy A05, sul mercato malese, è di 999 ringgit, che al cambio attuale fanno circa 200 euro. Non è un prezzo basso, per essere un prezzo asiatico, quindi aspettiamoci di vedere questo modello in Italia a non meno di 250 euro.

Galaxy A05s: caratteristiche e prezzo

Galaxy A05s è il secondo smartphone economico appena lanciato da Samsung in Asia ed è molto simile al precedente. Il display è sempre LCD PLS, ancora da 6,7 pollici ma con risoluzione superiore: FHD+ (1.080×2.400 pixel, densità di 393 ppi).

Il processore è il non più giovane Qualcomm Snapdragon 680 4G, e la configurazione di memoria è la stessa del modello precedente: 6 GB di RAM e 128 GB di storage eMMC.

Diverso il comparto fotografico, perché ha un sensore in più: il macro da 2 MP f/2.4. Restano, invece, il principale da 50 MP f/1.8 e il sensore di profondità da 2 MP f/2.4. Per correttezza va anche detto che un sensore macro da 2 MP serve a poco o nulla, quindi non è poi un gran vantaggio rispetto al modello precedente.

Un po’ migliore la fotocamera frontale per i selfie, che da 8 MP passa a 13 MP f/2.0 e permette di registrare video in Full HD a 30 frame per secondo.

Samsung Galaxy A05s ha le stesse connessioni di Galaxy A05, salvo il Bluetooth che non è 5.3 ma 5.1, e anche in questo caso non c’è il chip NFC. Identica anche la batteria, da 5.000 mAh e 25 watt di potenza di ricarica. Le dimensioni sono di 168×77,8×8,8 millimetri e il peso è di 194 grammi.

Samsung Galaxy A05s è già presente sul sito malese dell’azienda, ma non c’è alcun prezzo specificato.