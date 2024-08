Samsung Galaxy A06 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Fonte foto: Samsung

Samsung ha svelato ufficialmente il nuovo entry level Samsung Galaxy A06. Lo smartphone va a rafforzare la gamma di dispositivi Galaxy per la fascia bassa del mercato. Si tratta di un modello molto basilare, che si rivolge, in particolare, ai mercati in cui i consumatori hanno un potere di acquisto limitato. Tuttavia, è molto probabile che vedremo questo modello anche sul nostro mercato, anche se non subito.

Samsung Galaxy A06: caratteristiche tecniche

Il nuovo Samsung Galaxy A06 è uno smartphone di fascia bassa e una rapida occhiata alla scheda tecnica conferma questo posizionamento. Il dispositivo ha il SoC MediaTek Helio G85, chip svelato nel 2020 dall’azienda cinese e realizzato con processo produttivo a 12 nm. Il chip MediaTek permette l’utilizzo della rete 4G mentre non è possibile utilizzare il 5G.

Al SoC si affiancano 4/6 GB di memoria RAM e 64/128 GB di storage (di tipo eMMC 5.1). La memoria è espandibile via microSD. Lo smartphone ha un display PLS LCD con diagonale di 6,7 pollici, risoluzione HD+ (720 x 1.600 pixel) e refresh rate massimo di 90 Hz. Ci sono due fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per la rilevazione della profondità di campo, oltre a una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 25 W (non c’è la ricarica wireless).

Il Galaxy A06 può utilizzare il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.3 mentre non c’è il chip NFC, sacrificato per contenere i costi, quindi il telefono non si può usare per i pagamenti elettronici. Lo smartphone, come tutti quelli con schermo LCD, ha un sensore di impronte digitali laterale.

C’è il supporto Dual SIM ma non è possibile utilizzare le eSIM. Il sistema operativo è Android 14 con One UI, con la garanzia di 2 major update di Android.

Samsung Galaxy A06: prezzo e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy A06 sarà in vendita da questa settimana. Per il momento, Samsung lo vende esclusivamente in Vietnam, in due versioni:

4 GB di RAM e 64 GB di storage – 3.190.000 VND (circa 115 euro)

– 3.190.000 VND (circa 115 euro) 6 GB di RAM e 128 GB di storage – 3.790.000 VND (circa 137 euro)

Lo smartphone sarà commercializzato senza caricabatterie in confezione. L’accessorio sarà proposto gratuitamente a chi acquisterà lo smartphone entro il 30 settembre. Il Galaxy A06 dovrebbe arrivare, a breve, anche in altri mercati, con un focus sul Sud Est asiatico che rappresenta una regione molto importante per Samsung, che punta a rafforzare la sua posizione di leader del mercato smartphone, contrastando la crescita dei costruttori cinesi.

L’arrivo di Galaxy A06 in Europa non è stato ancora annunciato, ma sembra molto probabile visto che, anche in Italia, Samsung vende già i modelli precedenti Galaxy A05 e Galaxy A05s.