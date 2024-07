Samsung Galaxy A06 in arrivo: cosa ne sappiamo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Sono spuntate sul web le prime indiscrezioni sul Samsung Galaxy A06, il nuovo low-cost del colosso sudcoreano della tecnologia ed erede diretto del precedente Samsung Galaxy A05 (in foto) arrivato sul mercato quasi un anno fa.

Si tratta, chiaramente, di un device economico che, stando ai primi rumor e alle prime certificazioni trapelate, riprende buona parte delle specifiche tecniche del vecchio modello, così da portare sul mercato un telefono semplice e, soprattutto, che costa poco puntando direttamente a quei consumatori che non hanno particolari esigenze e cercano un prodotto per l’utilizzo quotidiano.

Samsung Galaxy A06, cosa sappiamo

Stando alle indiscrezioni a disposizione, il nuovo Samsung Galaxy A06 ha un display LCD che misura 6,7 pollici e ha una risoluzione HD+. Sconosciute al momento ulteriori informazioni sulla frequenza di aggiornamento ma, trattandosi di un device low-cost è lecito ipotizzare che si possa arrivare fino a 60 o 90 Hz.

Come per il precedente Samsung Galaxy A05, il processore scelto da Samsung è un MediaTek Helio G85, un chip che inizia ad avere qualche anno e che, chiaramente, si rivolgere al segmento degli smartphone low-cost garantendo principalmente consumi ridotti a mantenendo basso il prezzo dei device su cui è installato.

A questo dovrebbero affiancarsi 6 GB di RAM e probabilmente fino 128 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), anche se non si escludono altre versioni, esattamente come accaduto per il vecchio modello.

Sconosciute le informazioni sul comparto fotografico ma da quel che sappiamo il dispositivo dovrebbe avere due sensori che, con buone possibilità, seguiranno l’esempio della versione precedente con il principale da 50 MP e quello per la profondità di campo da 2 MP. Ignote anche le specifiche della fotocamera frontale, con il colosso sudcoreano che potrebbe aver optato di nuovo per un sensore da 8 MP.

Conoscendo il probabile processore in dotazione, sappiamo che questo smartphone non consentirà l’accesso alla rete 5G e gli utenti dovranno necessariamente accontentarsi di navigare in 4G o con il WiFi 5. Tra le altre connessioni non mancano il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il jack audio da 3,5 mm e i diversi sistemi per la geolocalizzazione.

Il precedente modello non ha il chip per l’NFC, una scelta che dovrebbe essere confermata anche per questa versione.

La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh con ricarica cablata da 15 W. Sconosciute le informazioni sul sistema operativo che dovrebbe essere Android 14 con interfaccia utente proprietaria One UI 6.0.

Samsung Galaxy A06, quando esce

Per il momento, le informazioni ufficiali sull’uscita e sul prezzo del nuovo Samsung Galaxy A06 sono davvero poche ma, dato che nei giorni passati il device ha ricevuto le certificazioni Bluetooth SIG, BIS, NBTC e FCC, è lecito supporre che il lancio possa essere imminente, almeno sui mercati orientali.

Nessuna informazione nemmeno sull’arrivo in Italia e visto che il precedente Samsung Galaxy A05 è arrivato solo nella versione s, è possibile che anche a questo modello possa toccare un destino del genere.