Samsung, questo smartphone costa pochissimo: offerta incredibile

Fonte foto: Samsung

Trovare uno smartphone che costa meno di 150€ è diventata oramai un’impresa ardua. Se non ci si vuole accontentare di un dispositivo di qualche brand sconosciuto, bisogna solamente aspettare un’offerta imperdibile. E in casi del genere, Amazon viene sempre in nostro soccorso. Come ad esempio oggi: sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile in promo speciale il Galaxy A14, smartphone lowcost di Samsung lanciato quest’anno e che trovi al minimo storico con uno sconto eccezionale del 40%. Acquistandolo adesso risparmi ben 100€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento.

Il Galaxy A14 è il classico smartphone entry-level di Samsung che assicura prestazioni più che soddisfacenti e permette di fare un po’ di tutto, dal mandare messaggi, scattare immagini di buona qualità (la fotocamera principale è da 50MP e non manca l’intelligenza artificiale) e giocare alle proprie app preferite. Il tutto condito da una batteria a lunghissima durata e che con un utilizzo normale può durare fino a due giorni. Certamente non ha le stesse performance di un Galaxy S23, ma costa anche 500€ in meno. Questo smartphone lowcost di Samsung è l’ideale per tutti coloro che vogliono spendere poco, ma allo stesso tempo vogliono un dispositivo affidabile.

Galaxy A14

Galaxy A14: la scheda tecnica

Affidabile, veloce e realizzato con ottimi materiali. Esattamente quello che ci si aspetta da uno smartphone lowcost realizzato da un colosso della tecnologia come Samsung. Il Galaxy A14 è uno degli smartphone di riferimento nella sua categoria e a meno di 150€ diventa un vero e proprio best-buy. Capiamo il perché analizzando la scheda tecnica.

Samsung ha dotato il dispositivo di uno schermo da ben 6,6" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz che lo rende più fluido e scorrevole. I colori sono brillanti e la qualità delle immagini elevata. Grazie alle dimensioni generose del display puoi guardare qualsiasi contenuto con la miglior qualità possibile. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 700 con a supporto 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando la scheda microSD. Per una maggior potenza è disponibile anche la tecnologia RAM Plus che utilizza la memoria virtuale per migliorare le prestazioni.

Buono anche il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo del dispositivo. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con obiettivo principale da 50MP e due sensori da 2MP dedicati rispettivamente alla profondità e agli scatti macro. La fotocamera frontale, invece, è da 13MP e permette di scattare selfie già pronti da caricare sui propri profili social.

Chiudiamo con un altro dei fiori all’occhiello del dispositivo: la batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni in base all’utilizzo che se ne fa dello smartphone. Il sensore per le impronte digitali è posizionato lateralmente.

Galaxy A14: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta da non farsi scappare. Oggi trovi il Samsung Galaxy A14 in promo speciale su Amazon a un prezzo di 149€, con uno sconto di ben il 40% su quello di listino. Per il telefono dell’azienda sud-coreana si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Lo smartphone viene venduto e spedito dal sito di e-commerce e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per fare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, quindi puoi testare lo smartphone con tutta calma.

Galaxy A14