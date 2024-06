Samsung, offerta eccezionale per questo smartphone lowcost: costa pochissimo

Fonte foto: Samsung

Quando si parla di smartphone Samsung, il primo pensiero corre ai dispositivi della gamma Galaxy S, ma non sono gli unici realizzati dal produttore sud-coreano. Samsung, infatti, produce anche telefoni con un prezzo di listino alla portata di tutti e che costano relativamente poco. Stiamo parlando della gamma Galaxy A che copre un’ampia fascia di prezzo e va dai dispositivi più economici che trovi a meno di 150 euro, fino ai telefoni più performanti con un prezzo di listino che supera i 350 euro.

Lo smartphone di cui parliamo oggi rientra nella prima casistica, nella fascia degli smartphone super economici. Stiamo parlando del Galaxy A15, smartphone super economico disponibile su Amazon a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 42% che fa scendere il prezzo a meno di 140 euro. Un’occasione veramente speciale per spendere pochissimo e allo stesso tempo fare un super affare. A dispetto del prezzo stracciato, le prestazioni assicurate sono di livello superiore. Se stai cercando uno smartphone economico, questo è il modello che fa per te.

Galaxy A15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il Galaxy A15 in offerta a un prezzo di 138,90 euro con uno sconto di ben il 42% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico per questo dispositivo in quest’ultimo periodo e diventa anche uno dei più interessanti nella sua fascia di prezzo. Il risparmio è di circa 100 euro e hai la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Il telefono è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo come da nuove indicazioni del sito di e-commerce.

Galaxy A15: la scheda tecnica

Il Galaxy A15 ha tutto quello che richiedi solitamente in uno smartphone di questa fascia di prezzo e anche qualcosa in più. In primis è realizzato dal principale produttore di smartphone al mondo, il che lo rende affidabile e duraturo nel tempo.

Lo smartphone lowcost di Samsung è dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz, il che lo rende fluido e scorrevole con le app social e con i videogame. Ottima anche la luminosità e grazie alla tecnologia Vision Booster è visibile anche sotto la luce del sole. Protegge anche la tua vista grazie a una bassa emissione di luci blu, per il massimo comfort visivo. Sotto la scocca è presente un processore MediaTek che assicura delle buone prestazioni, con a supporto 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Come la maggior parte degli smartphone Samsung. È dotato anche di un ottimo comparto fotografico. Lo testimonia la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel di livello professionale. A supporto anche una fotocamera da 5 megapixel ultragrandangolare e un sensore da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 13 megapixel. Non manca l’intelligenza artificiale e i filtri che migliorano la qualità delle immagini.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che ti accompagna fino a quarantotto ore. Per sbloccare lo smartphone è presente un sensore per le impronte digitali posizionato di lato.

