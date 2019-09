Galaxy A20s ufficiale: smartphone lowcost con schermo grande

23 Settembre 2019 - Samsung continua il suo processo di espansione nel mercato degli smartphone entry-level lowcost. L’azienda sudcoreana ha appena ufficializzato l’uscita del Galaxy A20s, dispositivo che rappresenta un’evoluzione del Galaxy A20 uscito non molto tempo fa. La politica di Samsung è molto chiara: rilasciare tanti smartphone molto simili tra di loro, in modo da occupare il mercato e scalzare i concorrenti.

Il Galaxy A20s si inserisce in una nicchia di mercato molto allettante per i produttori, quella che comprende dispositivi con un costo tra i 200 e i 300 euro. Le scheda tecnica del Galaxy A20s è molto interessante, nonostante pecchi in alcuni aspetti, come ad esempio lo schermo che ha solamente una risoluzione HD+. A bordo troviamo un chipset Snapdragon 450 con 3-4GB di RAM e 32-64GB di memoria interna espandibile con una micro SD. Interessante il comparto fotografico, composto da ben tre fotocamere, di cui una dedicata alla profondità.

Galaxy A20s: le caratteristiche tecniche

La lista delle specifiche tecniche diffusa dal produttore asiatico mette a nudo le caratteristiche dello smartphone. Il display adottato dal nuovo smartphone è l’Infinity-V da 6,5 pollici con risoluzione HD+. A bordo troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 450 octa core da 1,8 GHz, con a supporto 3/4GB di RAMe uno spazio di archiviazione interno da 32 o 64GB, espandibile con microSD.

Il comparto fotografico posteriore è composto da tre sensori: principale da 13 MegaPixel e apertura f/1.8, ultra grandangolare da 8 MegaPixel e un sensore dedicato alla profondità di 5 MegaPixel, mentre la fotocamera anteriore è dotata di un’ottica da 8 MegaPixel e apertura f/2.0 incastonata in un notch a forma di “V”. Sulla scocca posteriore è stato inserito il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, mentre la batteria è da 4.000 mAh. Infine, sistema operativo Android 9.0 Pie dotato di interfaccia Samsung One UI.

Galaxy A20s: prezzo e data di uscita

Il nuovo Galaxy A20s sarà disponibile in quattro differenti colorazioni, Black, Blue, Green e Red, ma per ora il brand sudcoreano non ha sciolto la riserva sui prezzi di vendita e i tempi relativi alla commercializzazione internazionale del nuovo smartphone di fascia media.