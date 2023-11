Galaxy A25 5G, come sarà e quando arriva

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Trapelate sul web le prime indiscrezioni sul Samsung Galaxy A25 5G, il nuovo smartphone sviluppato dall’azienda sudcoreana, che dovrebbe essere presentato ufficialmente nei primi mesi del 2024. Erede diretto del Samsung Galaxy A24 (in foto), stando a quanto condiviso dal sito Android Headlines, sarà un device di fascia medio-bassa e porterà tanti piccoli miglioramenti al modello precedente, segnando anche il ritorno di un chip Exynos, a testimonianza della volontà di Samsung di investire sui suoi processori portandoli a bordo di molti dei suoi futuri smartphone.

Samsung Galaxy A25 5G: come sarà

Secondo Android Headlines il nuovo Samsung Galaxy A25 5G ha un display da 6,44 pollici ma, al momento, non ci sono maggiori informazioni al riguardo, anche se non si esclude una soluzione simile al precedente modello con uno schermo Super AMOLED con risoluzione FHD+.

Il processore è un Samsung Exynos 1280 a cui si affiancheranno fino a 8 GB di RAM. Ancora ignoti i diversi tagli di memoria ma si possono ipotizzare 128 e 256 GB, probabilmente espandibili tramite scheda microSD.

Le informazioni sul comparto fotografico sono ancora parziali ma da quel poco che sappiamo il Galaxy A25 ha un sensore principale da 50 MP e altre due fotocamere non meglio specificate. Se Samsung optasse per le stesse specifiche dell’A24 potremmo avere un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e uno per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, dovrebbe essere da 13 MP.

Se il processore a bordo di questo smartphone è davvero un Samsung Exynos 1280, allora tra le opzioni di connettività troveremo sicuramente il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo.

Le indiscrezioni danno per certa anche la presenza dell’ingresso per il jack audio 3,5mm, mentre non ci sono ancora conferme per il chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 25 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria One UI 6.0 o 6.1 e la promessa di Samsung di quattro major update, quindi ottimisticamente parlando, fino a quello che potrebbe essere chiamato Android 18.

Samsung Galaxy A25 5G: quando arriva

Al momento le informazioni condivise da Android Headlines parlano di un lancio previsto per l’inizio del 2024, quando questo device arriverà ufficialmente sul mercato in quattro colorazioni differenti: Nero, Blu, Verde chiaro e Azzurro.

Per adesso non sono disponibili maggiori informazioni nemmeno sul prezzo e tantomeno sulla decisione di Samsung di produrre anche una potenziale versione Global di questo telefono ma, visto che il precedente Galaxy A24 non è mai arrivato in Italia, non stupirebbe affatto se anche a questo nuovo smartphone toccasse lo stesso destino.