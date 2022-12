Galaxy A33, minimo storico: lo sconto è straordinario

Il re dei medio di gamma è tornato nuovamente in offerta. E lo fa con un prezzo addirittura più basso rispetto a quello del Black Friday. Di quale smartphone stiamo parlando? Ovviamente del Galaxy A33, uno dei dispositivi lanciati quest’anno dall’azienda sud-coreana e che subito si è imposto come uno dei più interessanti nella sua fascia di prezzo. E il merito è soprattutto di una scheda tecnica invidiabile: ottimo schermo molto fluido, comparto fotografico con ben quattro fotocamere posteriori e una batteria che assicura un’autonomia prolungata.

Oggi a splendere è soprattutto il prezzo. Infatti, lo troviamo su Amazon con uno sconto super del 36% che fa risparmiare 140€ e con un prezzo al minimo storico (inferiore a quello del Black Friday appena terminato). Difficile chiedere di più a un dispositivo con caratteristiche così interessanti e che costa molto meno di 300€. L’offerta non ha una data di scadenza e noi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile: la richiesta è molto elevata e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy A33 – nero

Galaxy A33: la scheda tecnica

Una scheda tecnica equilibrata, tipica di uno smartphone medio di gamma che però strizza l’occhio a dispositivi di livello superiore. Come tutti gli smartphone Samsung, già lo schermo è una garanzia. Troviamo un display da Super AMOLED da 6,4" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Sotto la scocca trova posto l’affidabile processore Exynos 1280, prodotto direttamente dall’azienda sud-coreana, supportato da ben 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Uno dei punti di forza dello smartphone è il comparto fotografico. E il motivo è molto semplice. Nella parte posteriore troviamo ben quattro sensori, con quello principale da 48MP, supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, da una camera macro da 5MP e da un sensore di profondità da 2MP. Un comparto super completo che permette di scattare in ogni situazione possibile e con tantissime soluzioni differenti. Buona anche la selfie camera da 13MP. In nostro aiuto c’è anche lo stabilizzatore ottico dell’immagine sulla fotocamera principale che permette di registrare video ottimi anche in condizioni di scarsa luminosità. Logicamente non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che migliora in un istante il colore e i piccoli dettagli.

Chiudiamo con la batteria da ben 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale dello smartphone. La ricarica veloce impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Galaxy A33 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Galaxy A33 in offerta su Amazon a un prezzo di 249,99€, con uno sconto super del 36%. Per il dispositivo si tratta del minimo storico e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento: 5 rate da 50€ al mese. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

Galaxy A33 – nero

Galaxy A33 – bianco

