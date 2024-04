Galaxy Z Flip5, con lo sconto Amazon il prezzo crolla: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Le offerte mensili Samsung sono tornate anche in questo mese di aprile e come sempre sono pronte a stupire e a catturare l’attenzione degli utenti. Vi abbiamo già parlato del Galaxy S24 disponibile al minimo storico con uno sconto eccezionale, e oggi vi mostriamo un’altra offerta incredibile che riguarda un altro telefono top di gamma del produttore sud-coreano. Stiamo parlando del Galaxy Z Flip5, ultima versione dello smartphone pieghevole a conchiglia di Samsung, disponibile con uno sconto mai visto prima che lo fa diventare immediatamente un best-buy. Oltre allo sconto del 20% assicurato da Amazon, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 300 euro. In questo modo il prezzo scende al minimo storico e risparmi 550 euro sul prezzo di listino. Ma non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il Galaxy Z Flip5 è uno dei migliori smartphone pieghevoli disponibili sul mercato. Ha tutto del telefono top, da un ottimo processore Snapdragon che assicura prestazioni top, fino a un comparto fotografico di tutto rispetto. Inoltre, è oltre ad avere uno schermo pieghevole all’interno, è dotato di un secondo schermo esterno da poter utilizzare per accedere velocemente alle app o come obiettivo quando si scattano delle foto. Insomma, un vero smartphone top di gamma che oggi trovi a un prezzo mai visto prima: approfittane subito.

N.B. Per vedere il prezzo scontato devi cliccare sul banner e accedere alla pagina prodotto su Amazon dove è presente il coupon sconto.

Galaxy Z Flip5 – bianco

Galaxy Z Flip5 – viola

Galaxy Z Flip5 – nero

Galaxy Z Flip5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Bisogna essere veloci nell’approfittare della promo disponibile sul Galaxy Z Flip5: le scorte stanno per terminare. E il motivo è molto semplice: una promo così conveniente non la si vedeva da tanto tempo per uno smartphone top. Oggi trovi lo smartphone pieghevole di Samsung in promo a un prezzo di 699 euro, con uno sconto che sfiora il 50%. Il prezzo finale si compone di uno sconto fisso in pagina del 20% a cui aggiungere un coupon del valore di ben 300 euro. Il risparmio totale è di 550 euro e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero da 58,25 euro utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La valenza del coupon è limitata e dura solamente pochi giorni, quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile. La disponibilità è immediata, e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo.

N.B. Per vedere il prezzo scontato devi cliccare sul banner e accedere alla pagina prodotto su Amazon dove è presente il coupon sconto.

Galaxy Z Flip5 – bianco

Galaxy Z Flip5 – viola

Galaxy Z Flip5 – nero

Galaxy Z Flip5: la scheda tecnica

Il Galaxy Z Flip5 è il risultato finale di diversi anni di esperimenti e di migliorie. Grazie al lavoro fatto da Samsung in questi anni, è la sintesi perfetta di come deve essere uno smartphone pieghevole. Design a conchiglia che richiama i telefoni dei primi anni 2000 e una resistenza delle cerniere che ne assicura un utilizzo per diversi anni. Inoltre, da pochissime settimane ha ricevuto l’aggiornamento con Galaxy AI, il nuovo sistema di intelligenza artificiale di Samsung che rivoluzione il modo in cui utilizzi lo smartphone. L’IA è sempre pronta a darti una mano e semplifica tantissime attività quotidiane.

Passando alle specifiche tecniche, il Galaxy Z Flip5 è dotato di un display pieghevole Dynamic AMOLED 2X che una volta completamente aperto è di 6,7 pollici. Ottima luminosità e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende fluido nella vita di tutti i giorni. Nella parte esterna, invece, è presente il Flex Window, uno schermo da 3,4 pollici che puoi utilizzare per diverse funzioni: rispondere velocemente ai messaggi, controllare il meteo, oppure cambiare brano o scegliere il podcast da ascoltare. Il tutto senza dover aprire lo smartphone. Può essere utilizzato per scattare foto o registrare video. La potenza è assicurata dall’ottimo processore Snadpragon 8 Gen 2 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Samsung si è concentrata anche sul comparto fotografico, impreziosito dagli algoritmi di intelligenza artificiale di Galaxy AI. Nella parte esterna è presente un doppio sensore da 12 megapixel, uno principale, l’altro dedicato alle foto ultra-grandangolari. Nella parte interna dello smartphone è presente una fotocamera per i selfie da 13 megapixel. Non mancano le tante tecnologie sviluppate da Samsung in questi anni e che migliorano enormemente la qualità delle foto.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e che puoi ricaricare anche con una certa velocità.

Galaxy Z Flip5 – bianco

Galaxy Z Flip5 – viola

Galaxy Z Flip5 – nero