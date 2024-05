Oppo A79 5G, a questo prezzo è un vero affare

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Fonte foto: Oppo

Una delle ricerche più gettonate sul web è quella degli smartphone sotto i 200 euro, un contesto popolato da dispositivi low-cost, chiaramente, sviluppati per gli utenti che cercano soluzioni per la vita di tutti i giorni.

Qualche volta, però, non mancano le sorprese e alcuni brand portano sul mercato dei telefoni molto interessanti, che pur restando degli entry level riescono ad emergere in una categoria che deve fare i conti con tanti compromessi.

È il caso dell’Oppo A79 5G, un dispositivo semplice ma dalla scheda tecnica completa che porta per la prima volta su un low-cost del colosso cinese il 5G e un processore in grado di bilanciare consumi e prestazioni alla perfezione. Con le offerte Amazon, il prezzo è davvero incredibile.

Oppo A79 5G – Mediatek Dimensity 6020 – Versione 8/256 GB

Oppo A79 5G: Scheda tecnica

Oppo A79 ha uno schermo LCD che misura 6,72 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz.

Il processore è un MediaTek Dimensity 6020 affiancato in questa offerta specifica 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB. Come accade per buona parte dei device a marchio Oppo, c’è la funzione RAM Expansion che consente di ottenere fino a 8 GB di RAM aggiuntiva attingendo allo spazio di archiviazione interno.

Due le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 50 MP e uno per la profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Tra le opzioni di connettività abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il jack da 3,5 mm, l’NFC e le diverse opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

Sul fronte dell’audio è interessante sottolineare la presenza della modalità Ultra Volume, una tecnologia sviluppata dal colosso cinese che consente di aumentare fino al 300% il volume delle notifiche e quello dei contenuti in riproduzione.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 33 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria ColorOS 14.

Infine, il device è certificato IPX4, ed è quindi resistente agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Oppo A79 5G: l’offerta su Amazon

Oppo A79 5G è uno smartphone di fascia medio-bassa, sviluppato da Oppo per tutti quegli utenti che sono in cerca di un prodotto economico ma che possa garantire anche in questa fascia di prezzo l’accesso alla rete 5G.

Tra i punti di forza di questo prodotto, troviamo sicuramente il processore MediaTek, che garantisce una buona fluidità di utilizzo e, cosa da non sottovalutare, consumi decisamente contenuti. A questo si aggiunge anche l’ottima autonomia che consente di arrivare tranquillamente a fine giornata, se poi non bastasse, grazie alla ricarica SuperVOOC è possibile caricare il 50% della batteria in circa 30 minuti.

Il prezzo di listino è di 224,90 euro ma, grazie alle offerte Amazon, si scende fino a 199,99 euro (-11%, -24,91 euro) un piccolo sconto che può fare la differenza.