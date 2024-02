Galaxy A54, l’occasione è unica: minimo storico e prezzo in picchiata

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se cercavate l’occasione giusta per acquistare un nuovo smartphone, eccola qui. Da oggi su Amazon trovi l’ottimo Galaxy A54 in promo speciale con uno sconto del 38% e risparmi quasi 200 euro. Lo paghi quanto un medio di gamma, ma le prestazioni sono quelle di un top. Un’ottima alternativa per tutti coloro che non vogliono avere compromessi sulle performance e sul comparto fotografico, senza dover spendere una fortuna. La serie Galaxy A in questi ultimi anni ha mostrato tutte le sue capacità, e questo Galaxy A54 ne è la dimostrazione.

La scheda tecnica è molto interessante ed equilibrata, perfetta per un utilizzo quotidiano senza troppi problemi con le app più utilizzate. Il merito è dell’ottimo processore e di un comparto fotografico versatile e con un sensore principale dotato dello stabilizzatore ottico dell’immagine. La batteria da 5000mAh ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e la puoi anche ricaricare abbastanza rapidamente. Un telefono top, senza troppi fronzoli e che oggi paghi il minimo storico.

Galaxy A54

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy A54 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’occasione irripetibile. Oggi trovi il Galaxy A54 di Samsung con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a 305 euro, minimo storico di sempre sul sito di e-commerce. Prezzo alla portata di molti e con il quale solitamente acquisti solo dispositivi con caratteristiche inferiori rispetto a questo Galaxy A54. La spedizione è curata direttamente da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine).

Galaxy A54

Galaxy A54: la scheda tecnica

È questo il miglior smartphone top di gamma da acquistare per rapporto qualità-prezzo. E per capirlo basta veramente poco, anzi pochissimo. Un’analisi attenta della scheda tecnica ti permette di inquadrare le potenzialità e le caratteristiche di questo telefono.

Partendo dall’ottimo display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, uno standard oramai per tutti i telefoni di questa fascia di gamma. Una frequenza di aggiornamento elevata che ti permette di godere al meglio dei videogame e delle app social. Anche la luminosità raggiunge dei picchi elevati e non hai nessun problema a utilizzare lo smartphone sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca trovi la potenza del processore Exynos 1380, sviluppato e ottimizzato direttamente da Samsung, supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, espandibile con una microSD.

Uno smartphone per essere top di gamma deve avere anche un comparto fotografico degno di questo nome. Su questo Galaxy A54 è presente una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine che ti assicura scatti più definiti durante la notte, anche grazie alla presenza della tecnologia Nightography che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera per i selfie è da ben 32 megapixel.

Chiudiamo con una batteria da 5000mAh che dura fino a due giorni con un utilizzo normale dello smartphone. Grazie alla ricarica rapida, hai un boost di energia in pochissimi minuti.

Galaxy A54