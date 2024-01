Samsung, lo smartphone lowcost costa pochissimo: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Spesso per fare degli affari bisogna solo aspettare la giusta occasione e la giusta offerta. Come quella disponibile da oggi su Amazon per il Galaxy A33, smartphone medio di gamma di Samsung che strizza l’occhio alla fascia superiore. Telefono uscito sul mercato da oramai un paio di mesi, ma che resta ancora molto attuale, anche grazie agli aggiornamenti software e di sicurezza rilasciati dall’azienda sudcoreana. Un dispositivo che non ha nulla da invidiare a smartphone molto più costosi e che è dotato di un ottimo display e di una fotocamera di livello professionale con stabilizzatore ottico dell’immagine. Per acquistarlo spedito da Amazon basta cliccare su questo link.

A catturare l’attenzione, però, è soprattutto l’offerta e il prezzo a cui lo trovi oggi su Amazon. Grazie allo sconto del 37% il prezzo del Galaxy A33 scende al minimo storico e risparmi quasi 150 euro sul prezzo consigliato. A un prezzo di poco più di 200 euro è un vero best-buy e una delle migliori promo che puoi trovare oggi sul sito di e-commerce. Approfittane subito, queste offerte solitamente terminano in pochi giorni.

Galaxy A33: prezzo, sconto e offerta Amazon

Con uno sconto così elevato il Galaxy A33 diventa uno dei telefoni più interessanti disponibili su Amazon oggi. Lo smartphone Samsung, infatti, è disponibile con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a 234,94 euro. Un valore al quale oramai acquisti solo dispositivi di una fascia inferiore e con caratteristiche peggiori. Il risparmio sul prezzo consigliato sfiora i 150 euro. Lo smartphone viene spedito dal sito di e-commerce per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per effettuare il reso gratuito hai a disposizione ben 30 giorni di tempo.

Galaxy A33: la scheda tecnica

Uno smartphone di cui non ti pentirai. Gli smartphone Galaxy di Samsung da oramai diversi anni hanno conquistato la fascia media e sono tra i migliori nella loro categoria. Questo Galaxy A33 ne è l’esempio più fulgido. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica.

Il telefono è dotato di un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD e con un refresh rate elevato che lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano soprattutto con le app social. I colori sono spettacolari e super definiti. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore Exynos 1280 (prodotto da Samsung e ottimizzato appositamente per questo smartphone) supportato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna. Puoi espandere lo spazio di archiviazione utilizzando una scheda microSD fino a 1TB.

Uno dei punti forti del dispositivo è il comparto fotografico. Samsung ha optato per un sensore principale da ben 48 megapixel, supportato da una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e da un sensore di profondità da 2 megapixel. Non manca un sensore macro da 5 megapixel. La quadrupla fotocamera posteriore è coadiuvata da una fotocamera frontale per i selfie da 13 megapixel. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale, fondamentale soprattutto negli scatti in notturna. La fotocamera principale ha anche lo stabilizzatore ottico dell’immagine che fa la differenza negli scatti e nei video in movimento.

La batteria da 5000mAh può durare fino a un massimo di due giorni con un utilizzo normale. Grazie alla ricarica rapida da 25W impieghi poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

