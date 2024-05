Email personalizzata per insegnanti e tutor: vantaggi e come sceglierla

L’email personalizzata è lo strumento ideale per insegnanti e tutor scolastici: ecco vantaggi, a cosa serve e come sceglierla

La rivoluzione digitale ha imposto nuovi ritmi e comportamenti in tutti i settori, anche in quello della didattica. A tal proposito, insegnanti e tutor scolastici privati devono usare nuovi strumenti per migliorare la comunicazione e promuovere la propria attività di supporto scolastico. In questo contesto, possedere e usare l’email personalizzata è un vero e proprio vantaggio.

Insegnanti privati e tutor scolastici sono ormai molto importanti per tanti studenti che hanno bisogno di recuperare o migliorare la propria preparazione didattica. L’email personalizzata consente di avere un unico contenitore dove far confluire tutti i messaggi scambiati con genitori, studenti, ma anche con i propri collaboratori. Il dominio personalizzato è l’elemento distintivo del servizio: permette di personalizzare l’email, rendendola unica e facilmente memorizzabile. In questo modo, insegnanti e tutor possono aumentare il proprio giro di contatti, trovare nuovi studenti, fare promozione, creare un’identità digitale e comunicare online in modo efficace. Vediamo come scegliere l’email personalizzata e i vantaggi per insegnanti e tutor.

Mail personalizzata: tutti i vantaggi per insegnanti e tutor

Oggi la figura dell’insegnante privato o tutor orientatore per la scuola è cruciale per tanti studenti che hanno bisogno di approfondire degli argomenti appresi a scuola, migliorare le proprie capacità o recuperare delle insufficienze. Questi professionisti lavorano con Partita IVA e in orari extra-scolastici per aiutare studenti di ogni ordine e grado, università inclusa, a raggiungere i propri obiettivi.

Sono veri e propri imprenditori del settore didattico e come tali devono sia curare l’immagine professionale sia promuovere il proprio lavoro e trovare sempre nuovi studenti da formare.

A tal fine, l’email personalizzata si rivela uno strumento molto utile e vantaggioso da tanti punti di vista. Innanzitutto, grazie al dominio personalizzato è possibile scegliere un dominio con il proprio nome o il settore in cui si lavora. Si può scegliere un dominio generico col proprio ruolo come @tutorscuola.it oppure con il nome della propria attività @scuolafacile.it o anche con il proprio cognome @rossi.it.

Un indirizzo email con dominio personalizzato permette di farsi riconoscere subito dal destinatario tra le tante email della Posta in arrivo in modo da non venire ignorati oppure evitare che comunicazioni importanti vadano perse. Può essere utile da inserire sui social oppure nei biglietti da visita in modo da avere un unico contenitore dove raccogliere e organizzare al meglio le comunicazioni, anche grazie all’uso di cartelle e di etichette.

Idee per migliorare la mail personalizzata per insegnanti e tutor

Esistono diverse soluzioni per rendere ancora più efficace le email di insegnanti o tutor della scuola. Innanzitutto, è cruciale scrivere un oggetto sintetico, chiaro, capace di attirare l’attenzione e di far capire subito qual è il contenuto del messaggio. Il messaggio deve essere mirato a un obiettivo, dalla promozione di uno sconto, all’invio di compiti ed esercizi o del listino con le tariffe, quando richiesto. Il linguaggio deve essere formale, ma soprattutto corretto, senza errori grammaticali.

Infine, è consigliabile inserire la firma automatica in fondo all’email. La firma automatica è una funzione molto diffusa nei servizi di posta elettronica. Permette di inserire in modo automatico la propria firma accompagnata da altri elementi, come il ruolo professionale, il numero di telefono, il proprio sito web, un logo o i link alle proprie pagine social. La firma automatica conferisce maggiore credibilità e professionalità al messaggio e permette al destinatario di avere a disposizione tutti i contatti del tutor.

Scegliere il servizio di mail personalizzata per insegnanti e tutor scolastici

La scelta di un buon servizio di mail personalizzata è cruciale per sfruttare davvero i vantaggi di questo strumento. Prima di scegliere occorre però chiedersi quali siano le proprie necessità. Per esempio, il numero di caselle necessarie, la memoria desiderata, ma anche eventuali funzioni e tool aggiuntivi, come la possibilità di fare delle Presentazioni di particolari argomenti da inviare poi agli studenti per il supporto allo studio. In base a questi bisogni occorre scegliere un tool su misura, facile da usare e sicuro.

Libero Mail Personal è lo strumento ideale per insegnanti e tutor scolastici. Innanzitutto, consente di personalizzare l’email e il dominio in base alle proprie necessità, poi è semplice da usare e offre diversi abbonamenti su misura.

Il servizio è disponibile in due piani diversi, tutti includono il dominio personalizzato, l’assistenza prioritaria e tre funzioni (Calendario, Rubrica e Attività).

Il primo piano include 5 GB di spazio e l’attivazione di 1 o 5 caselle email. Il secondo piano include 1 TB e l’attivazione di 1 o 5 caselle email, più una serie di tool (Editor di testo, Foglio elettronico, Presentazione e spazio Drive di archiviazione dove salvare tutti i file e averli sempre sincronizzati).

Quest’ultimo piano è sicuramente il più indicato per insegnanti e tutor, che spesso hanno bisogno di conservare in cloud documenti legati alle loro lezioni o preparare dei file di testo, presentazioni e fogli di calcolo per approfondire particolari argomenti o spiegazioni.

Tutti i dettagli relativi alle caratteristiche e ai prezzi del servizio sono disponibili sul sito ufficiale di Libero Mail Personal.

In collaborazione con Libero Mail Personal