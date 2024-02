Fonte foto: Samsung

Tra i dispositivi intermedi a marchio Samsung, e avvicinandosi verso la fascia bassa del mercato, trova posto il Samsung Galaxy A33 5G. Parliamo di un prodotto sviluppato principalmente per gli utenti che non hanno particolari pretese in termini di prestazioni ma, al contempo, non vogliono rinunciare a uno smartphone moderno, che gli consenta di navigare in 5G e con un display di buona fattura, una delle caratteristiche distintive dei telefoni del colosso sudcoreano.

Grazie alle ottime offerte Amazon è possibile portare a casa questo device a un prezzo davvero irripetibile, poco sopra i 200 euro.

Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16.3 cm (6.4 ) Hybrid Dual SIM Android 12 USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Black

Samsung Galaxy A33 5G: caratteristiche tecniche

Per il suo Galaxy A33 5G, Samsung ha optato per un display Super AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz. Sullo schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore è un Samsung Exynos 1280 con un solo taglio di memoria disponibile con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibile fino massimo a 1 TB tramite scheda microSD.

Presente anche la funzione RAM Plus è che permette all’utente di aggiungere fino a 6 GB di RAM, attingendo alla memoria interna dello smartphone, se disponibile.

Sul fronte delle fotocamere trovano posto sul Samsung Galaxy A33 5G quattro sensori: il principale da 48 MP (ƒ/1.8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 8 MP (ƒ/2.2), uno per gli scatti macro da 5 MP (f/2.4) e un sensore da utilizzare per la profondità da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 13 MP (f/2.2).

Le opzioni di connettività comprendono naturalmente il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e le diverse opzioni per la geolocalizzazione.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo a 25 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Samsung One UI 6.0.

Infine il device è certificato IP67, ed è quindi resistente alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy A33 5G: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy A33 5G è uno smartphone di categoria medio-bassa, sviluppato per semplificare al massimo la vita dell’utente e portare nelle sue mani un device essenziale e pronto all’uso.

Degno di nota sicuramente lo schermo che offre davvero una buona resa visiva e, in questa fascia di prezzo, non è davvero una cosa scontata.

Interessante anche l’autonomia che, stando alle stime di Samsung, riesce a superare tranquillamente un giorno di utilizzo, andando anche oltre i due giorni a patto di non esagerare con le applicazioni.

Il prezzo di listino presso venditori di terze parti è di 374,85 euro, ma con le offerte Amazon si scende fino a 203,99 euro (-46%, -170,86 euro), lo sconto ideale per portare a casa un buon mediogamma al giusto prezzo.

