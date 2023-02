Galaxy A33, offerta eccezionale: minimo storico e sconto imperdibile

Quando si parla di Samsung e di smartphone, il primo pensiero è sempre per la serie Galaxy S, sicuramente la più pubblicizzata e conosciuta. In realtà il produttore sud-coreano ha nel proprio "portafogli" un numero molto più ampio di dispositivi, in alcuni casi anche più interessanti rispetto ai Galaxy S. Come ad esempio l’ottima serie Galaxy A, composta da smartphone con un rapporto qualità-prezzo davvero interessante e pensati per tutti coloro che vogliono dispositivi performanti a un prezzo più accessibile. Come nel caso del Galaxy A33, smartphone che si posiziona in quella fascia di prezzo tra i medio e i top di gamma. Se lo vuoi acquistare direttamente spedito da Amazon, basta cliccare qui.

Il dispositivo è disponibile oggi su Amazon con un’offerta speciale che fa scendere il prezzo al punto più basso dell’ultimo periodo. Il merito è dello sconto di ben il 31% che fa risparmiare più di 120€. Lo smartphone Samsung è in una fascia molto ambita da tutti i produttori e in cui emergere è complicatissimo. Il Galaxy A33 ci riesce grazie a un rapporto qualità-prezzo elevatissimo e a una scheda tecnica caratterizzata da uno schermo fluido e da un comparto fotografico interessante. Non fatevi scappare questa opportunità.

Galaxy A33

Galaxy A33: la scheda tecnica

Il Galaxy A33 è la classica rappresentazione di un ottimo medio di gamma che non ti "lascia mai a piedi" e ti offre tutti i comfort di un dispositivo di livello superiore. E la scheda tecnica non fa che confermare quanto appena detto. Vediamola nel dettaglio.

Partiamo da uno degli elementi che da sempre spicca negli smartphone Samsung: lo schermi. Sul Galaxy A33 è presente un display Super AMOLED da 6,4" con risoluzione FHD e tecnologia Super Smooth che porta la frequenza di aggiornamento fino a 90Hz e che rende il dispositivo più fluido nell’utilizzo quotidiano. Sotto la scocca trova posto il processore Exynos 1280 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD. Nel momento del bisogno è possibile ottenere un boost di potenza grazie alla RAM virtuale.

Uno dei fiori all’occhiello dello smartphone Samsung è il comparto fotografico. Nella parte posteriore sono presenti ben quattro sensori: quello principale da 48MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e poi due sensori da 5MP e da 2MP dedicati alle foto macro e alle foto in primo piano. La fotocamera principale ha anche lo stabilizzatore ottico dell’immagine che rende i video più fluidi e dinamici. La fotocamera frontale è da 13MP.

Oltre a tutto questo bisogna aggiungere anche la super batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale del dispositivo.

Galaxy A33 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super promo per il Galaxy A33, smartphone che, come abbiamo appena visto, ha delle caratteristiche molto interessanti. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 267,90€, con uno sconto di ben il 31% rispetto a quello di listino. Si risparmiano poco più di 120€ e puoi anche pagare a rate con il servizio di Cofidis che si attiva durante il check-out. Il dispositivo è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Si tratta di una delle migliori offerte per uno smartphone presenti oggi sul web.

