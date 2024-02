Galaxy A25 in offerta al minimo storico: sconto incredibile

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Anche per il 2023 Samsung ha rinnovato la sua lineup di smartphone medio di gamma, da molti anni tra i più venduti in Italia. La serie Galaxy A ha fatto le fortune del produttore sudcoreano, grazie a dispositivi con ottime caratteristiche e che assicurano performance superiori alla moda. Una descrizione che combacia alla perfezione con il nuovo Galaxy A25, smartphone che si posiziona perfettamente nella fascia dei medio di gamma. Un telefono che offre tutto quello che si cerca solitamente in un dispositivo di questo genere, a partire da un ottimo schermo e da una batteria che ti supporta per tutto il giorno.

In questo articolo, però, non vi presentiamo solamente le caratteristiche tecniche del telefono, ma soprattutto la promo straordinaria disponibile su Amazon. Oggi, infatti, trovi il Galaxy A25 in offerta su Amazon con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Per uno smartphone uscito sul mercato da pochissimi mesi si tratta di una promo da non farsi scappare: risparmi quasi 100 euro e puoi dilazionare il pagamento a rate. Approfittane subito: lo sconto potrebbe terminare presto.

Galaxy A25 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta superlativa per il Galaxy A25. Oggi trovi lo smartphone di Samsung a un prezzo di 223,81 euro, con uno sconto del 30% rispetto a quello di listino. Il risparmio è notevole e sfiora quasi i 100 euro. Non finisce qui, puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Il telefono viene spedito direttamente da Amazon e beneficia dei servizi riservati agli utenti Prime, compresa la spedizione gratuita in ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettuate l’ordine) e la possibilità di effettuare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto.

Galaxy A25: la scheda tecnica

Il Galaxy A25 è lo smartphone perfetto per chi vuole spendere poco e avere allo stesso tempo un telefono performante e che ti permette di fare tutto quello che vuoi, dalle foto con una buona qualità fino al mandare messaggi su WhatsApp o vedere Instagram e TikTok tutto il giorno.

Il telefono è dotato di un ottimo display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido nella cita di tutti i giorni. La luminosità è molto elevata e raggiunge i 1000 nit. Grazie alla tecnologia Vision Booster ha un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Infine, la funziona Protezione Occhi riduce la luce blu che causa dell’affaticamento degli occhi. Sotto la scocca trovi il processore Exynos 1280 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è una vera sicurezza. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale è da 13 megapixel. Una soluzione versatile e con la garanzia della qualità assicurata solamente da Samsung. Non mancano i filtri nell’app fotocamera che sfruttano la meglio l’intelligenza artificiale.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni. C’è anche la ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in poco tempo. Il sensore per le impronte digitale è posizionato di lato.

