Samsung, questo smartphone è un’opportunità per tutti: sconto mai visto prima

È questa l’offerta giusta per cominciare il weekend. Da oggi trovi il giusto smartphone al giusto prezzo e fai un super affare. Stiamo parlando della promo disponibile per il Galaxy A34, smartphone medio di gamma di Samsung e che oggi trovi su Amazon con uno sconto del 34% e risparmi più di 160€ sul prezzo di listino. Per il dispositivo si tratta del minimo storico dell’ultimo periodo e il prezzo è più basso anche di quello del Prime Day. Una promo da cogliere al volo e senza perdere troppo tempo: potrebbe terminare a breve.

Il Galaxy A34 è un medio di gamma con alcune componenti di livello superiore, come ad esempio lo schermo super fluido e la fotocamera professionale da 48MP. Ottima anche la batteria che dura tutto il giorno e che si ricarica in tempi brevi. Lo smartphone Samsung è perfetto anche per coloro che hanno bisogno di tanto spazio a disposizione: oltre ai 256GB già disponibili, è possibile anche inserire una scheda microSD.

Galaxy A34

Galaxy A34: la scheda tecnica

Non è un top di gamma, ma nemmeno un medio di gamma. Il Galaxy A34 vive in quel limbo sempre più ambito dai produttori a metà tra le due fasce di prezzo. Un ibrido che si comporta benissimo nella vita di tutti i giorni e che rende felici tutti quanti, soprattutto chi vuole spendere il giusto e avere sempre a disposizione uno smartphone performante.

Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è lo schermo. Il Galaxy A34 è dotato di un display Super AMOLED da 6,6" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz per un utilizzo fluido e scorrevole nella vita di tutti i giorni. E grazie alla luminosità elevata puoi anche vederlo sotto la luce diretta del sole. Il design è molto semplice, ma allo stesso tempo elegante. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore MediaTek Dimensity 1080 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP, sensore ultragrandangolare da 8MP e sensore macro da 5MP. Un comparto variegato e con cui ti puoi divertire, sia nel registrare video sia nello scattare foto. La fotocamera frontale è da 13MP, per selfie perfetti in ogni situazione. E l’effetto "Awesome" è assicurato dall’intelligenza artificiale.

Ottima anche la batteria da 5000mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. E grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in poco tempo.

Galaxy A34 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un calo di prezzo verticale che ti permette di risparmiare centinaia di euro sul prezzo del Galaxy A34. Oggi, infatti, è disponibile su Amazon a 308,95€, con uno sconto di ben il 34% rispetto a quello consigliato. Il risparmio è veramente considerevole e supera i 160€. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis disponibile in fase di check-out. Lo smartphone viene venduto e spedito dal sito di e-commerce e per la consegna devi aspettare pochissimo tempo.

Galaxy A34