Galaxy A35, il prezzo è crollato: minimo storico e sconto spaziale

Oggi trovi il Galaxy A35 in offerta con uno sconto del 30% e ricevi in regalo anche le cuffie Bluetooth Galaxy Buds FE dal valore di 79 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il Galaxy A35 è il nuovo punto di riferimento di Samsung nella fascia dei medio/top di gamma. Quella fascia sempre più ambita dai produttori e dove le persone vanno alla ricerca dell’affare della vita per acquistare il loro nuovo smartphone. Si tratta di telefoni un gradino sotto rispetto ai top di gamma che oramai raggiungono un prezzo che supera anche i 700 euro, ma un po’ più performanti rispetto ai classici medio di gamma. Smartphone con cui puoi fare di tutto e scattare anche immagini di ottima qualità.

Esattamente la descrizione di questo Galaxy A35 che oggi troviamo anche in promo speciale su Amazon grazie a un super sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 130 euro. L’offerta, però, non termina qui. Infatti, chi lo compra oggi e registra l’acquisto sul sito di Samsung ottiene in regalo anche le cuffie Bluetooth Galaxy Buds FE dal valore commerciale di 79 euro. Inoltre, grazie al sistema Trade-in di Amazon si può ottenere una super valutazione fino a 50 euro del tuo usato. Un’occasione veramente speciale da non farsi scappare.

Galaxy A35: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta da non farsi sfuggire, e non solo per lo sconto a cui troviamo oggi il Galaxy A35. Lo smartphone di Samsung nella sua versione da 256 gigabyte è in promo a un prezzo di 322 euro, con uno sconto del 30% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 135 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 64,40 euro al mese.

Come detto, però, l’offerta non si ferma qui. Infatti, acquistando oggi lo smartphone e registrando l’operazione sul sito del produttore sud-coreano si riceve in regalo le cuffie Galaxy Buds FE, dal valore commerciale di ben 79 euro. Inoltre, Amazon ha lanciato anche un’altra iniziativa. Se decidi di permutare il tuo vecchio telefonino con il servizio Trade-in, ricevi un’extra valutazione fino a 50 euro. Una vera occasione che abbatte ulteriormente il prezzo del Galaxy A35. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in tempi rapidissimi. Per effettuare l’eventuale reso hai 14 giorni di tempo.

Galaxy A35: la scheda tecnica

Il Galaxy A35 rappresenta alla perfezione la filosofia Samsung. Un telefono alla portata di tutti, affidabile e che monta componenti di ultima generazione in grado di assicurare performance elevate per diversi anni. Inoltre, l’azienda sudcoreana assicura anche di rilasciare aggiornamenti software e di sicurezza per diversi anni, in modo da portare anche su questo smartphone eventuali nuove funzioni sviluppate nei prossimi anni.

La scheda tecnica del Galaxy A35 è caratterizzata da uno schermo SuperAMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità che tocca un picco fino a 1.000 nit. Grazie alla funzione Vision Booster è visibile anche sotto la luce del sole. La potenza è assicurata dal processore Exynos 1380 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è super affidabile. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 13 megapixel. Non finisce qui: a disposizione hai tanti filtri che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale e anche le foto in notturna sono di ottima qualità.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che dura fino a quarantotto ore con un utilizzo normale. Lo smartphone è anche molto resistente come dimostra la certificazione IP67 (polvere e acqua), mentre il display è realizzato con un robusto Corning Gorilla Glass Victus+.

