Galaxy A42, smartphone economico 5G con super batteria

Samsung sta lavorando a un nuovo smartphone 5G economico: il Galaxy A42. L’azienda sudcoreana è pronta a lanciarsi anche in questo nuove settore, dove la concorrenza comincia a essere numerosa e sono sempre di più i produttori che hanno intenzione di investire con dispositivi all’avanguardia. Il merito è anche delle aziende che producono i processori che hanno iniziato a lanciare SoC con modem 5G molto economici.

Sul Galaxy A42 5G trapelano nove informazioni che riguardano la batteria. Samsung avrebbe intenzione di inserire una batteria da ben 5000mAh, il che renderebbe lo smartphone un ottimo battery-phone che assicura un’autonomia che permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. A bordo ci sarà probabilmente un chipset realizzato da Qualcomm (forse lo Snapdragon 690), con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Galaxy A42 5G, le caratteristiche

Lo smartphone circola sui siti di certificazione con il numero di modello SM-A426B, che si riferisce all’atteso Galaxy A42 5G. Al momento non ci sono dettagli sul processore, che potrebbe essere un Qualcomm di media fascia pensati proprio per gli smartphone lowcost 5G da immettere sul mercato. Lo spazio di archiviazione interna sarebbe da 128 GB, mentre per la batteria è stato indicato il codice EB-BA426ABY, che indica una capacità nominale di 4860 mAh, quindi si tratta di una batteria da 5000 mAh. Il nuovo smartphone di Samsung sarà disponibile nei colori grigio, nero e bianco.

Se il Galaxy A42 seguirà le orme del modello precedente, potrebbe avere un display da almeno 6 pollici, ma la presenza di una super batteria fa emergere dubbi sulla compattezza e sulle dimensioni. I Galaxy della serie A41 sono infatti compatti, ma sono equipaggiati con batterie fino a 3500 mAh. La presenza di una super batteria potrebbe implicare anche una dimensione maggiore per Galaxy A42.

Galaxy A42, data di lancio e prezzo

Non c’è ancora una data di lancio per Galaxy A42, ma dopo i primi rumors a giugno, si ritiene che potrebbe essere presentato entro la fine del 2020, o nei primi mesi del 2021. Per quanto riguarda il prezzo, l’unica certezza è che si posizionerà tra gli smartphone 5G di fascia media e se seguirà quello del predecessore Galaxy A41, potrebbe essere immesso sul mercato a un costo di circa 250 euro.