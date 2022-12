Galaxy A53, offerta top al minimo storico: sconto imperdibile

Quando si pensa a un top di gamma, il primo pensiero è sempre il prezzo. Con le materie prime che scarseggiano e i prezzi in continuo aumento, anche il mondo degli smartphone è stato colpito in maniera importante dall’inflazione. E oramai trovare un top di gamma sotto i 500€ è davvero complicato. A meno che non aspetti il momento giusto e soprattutto l’offerta giusta. Come quella che oggi troviamo su Amazon per il Galaxy A53, smartphone top di Samsung disponibile con uno sconto di quasi il 30% che fa risparmiare 150€ sul prezzo di listino.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Sebbene non sia lo smartphone più conosciuto prodotto dall’azienda sud-coreana, il Galaxy A53 è un vero best-buy. E lo si capisce immediatamente, basta scorrere la scheda tecnica. Ad esempio monta un display con una frequenza di aggiornamento altissima (120Hz), un processore ad alte prestazioni con modem per il 5G integrato e ha anche un comparto fotografico di tutto rispetto, con una fotocamera principale di ben 64MP. Chiedere di più a un dispositivo con queste componenti e con l’affidabilità Samsung è davvero difficile.

Galaxy A53 – bianco

Galaxy A53 – nero

Samsung Galaxy A53: la scheda tecnica

Per essere uno smartphone top a fine 2022 bisogna rispettare pochi e semplici requisiti: schermo con refresh rate elevato, fotocamera professionale, batteria top. Requisiti che il Galaxy A53 rispetta pienamente, come testimonia l’etichetta "Amazon’s Choice" che troviamo sulla pagina prodotto.

Partiamo dallo schermo. Sullo smartphone troviamo un display Super AMOLED da 6,5" con visione cinematografica e risoluzione FHD. Ma non finisce qui: lo schermo assicura un refresh rate fino a 120Hz che rende tutto più fluido e con meno sfocature. La luminosità è molto elevata e si riesce a leggerlo con facilità anche sotto la luce del sole. Il sistema Eye Comfort Shield protegge gli occhi schermando le fastidiose luci blu. Sotto la scocca troviamo l’ottimo processore Exynos 1280 prodotto direttamente da Samsung, supportato da 6GB di RAM e da 256GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Nella parte posteriore troviamo un super comparto fotografico. Il sensore principale è da ben 64MP ed è supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP, da una fotocamera di profondità da 5MP e da una fotocamera macro da 5MP. La selfie camera è da ben 32MP e assicura immagini perfette da caricare immediatamente sui social. Sulla fotocamera principale posteriore è presente anche lo stabilizzatore ottico dell’immagine che permette di registrare video fluidi anche in movimento. Nell’app fotocamera troviamo diverse modalità pre-impostate che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale.

Un super smartphone deve avere anche una super batteria. E non è un caso che su questo Galaxy A53 troviamo una batteria da 5000mAh che permette di utilizzare lo smartphone fino a due giorni. Chiudiamo con la certificazione IP67 che garantisce sull’impermeabilità e sulla resistenza alla polvere del dispositivo.

Galaxy A53 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Galaxy A53 nella sua versione top con 6GB di RAM e 256GB di memoria interna in super offerta a un prezzo di 379,24€. Il merito è dello sconto del 28% che permette di risparmiare più di 150€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 75,85€ al mese. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Il periodo di reso è stato esteso fino al 31 gennaio 2023, quindi si ha tutto il tempo per testarlo o per regalarlo in vista del Natale.

Galaxy A53 – bianco

Galaxy A53 – nero

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram