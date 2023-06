Galaxy A54, lo sconto è impressionate: minimo storico e prezzo top

La serie Galaxy A di Samsung non si compone solamente di smartphone medio di gamma o entry-level, ma nasconde anche dispositivi che assicurano prestazioni top. Come dimostra uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato. Stiamo parlando del Galaxy A54, smartphone con una scheda tecnica molto interessante e con alcune funzionalità veramente top e che troviamo solitamente in dispositivi di una fascia di prezzo superiore.

Un telefono che oggi troviamo anche in super offerta su Amazon. Con l’avvicinarsi del Prime Day (annunciato per l’11 e il 12 luglio), cominciano ad affacciarsi sul sito di e-commerce le prime promo irrinunciabili. Anche se non fa parte del "pacchetto" di offerte del Prime Day, questa che riguarda il Galaxy A54 è davvero unica, come dimostra lo sconto del 40% che fa scendere il prezzo di ben 220€. Lo si paga quanto un buon medio di gamma, ma con questi smartphone ha ben poco da condividere: le componenti sono di livello superiore. Impossibile non approfittare di questa offerta fantastica. Per acquistarlo spedito da Amazon basta cliccare su questo link.

Galaxy A54: la scheda tecnica

Uno smartphone che sicuramente non tradisce le aspettative e che assicura prestazioni ben sopra la media. Il Galaxy A54 è il compagno ideale nella vita di tutti i giorni, grazie a delle componenti altamente prestazionali. A partire dallo schermo AMOLED Infinity-O da 6,4" con risoluzione FHD e una luminosità molto elevata che lo rende leggibile anche sotto la luce del sole. Non manca il refresh rate fino a 120Hz, una caratteristica diventata oramai fondamentale in dispositivi di questa fascia. Le ottime prestazioni sono assicurate anche dal processore Exynos 1380 realizzato direttamente da Samsung, dai 6GB di RAM e dai 128GB di memoria interna, espandibili fino a 1TB con una scheda microSD.

L’azienda coreana lo ha anche dotato di un comparto fotografico super interessante. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP con stabilizzatore ottico dell’immagine che permette di registrare video super stabili anche nelle situazioni più complicate, un sensore ultra-grandangolare da 12MP e una telecamera macro da 5MP. La fotocamera per i selfie è da 32MP. Presente anche la modalità Nightography per scatti perfetti anche quando c’è poca luce.

La batteria da 5000mAh è il giusto coronamento a una scheda tecnica da top di gamma. Per chiudere c’è da segnalare anche la certificazione IP67 che lo rende impermeabile agli schizzi d’acqua.

Galaxy A54: sconto, prezzo e offerta su Amazon

Un prezzo irrinunciabile a cui non si può dire di no. Se siete alla ricerca di uno smartphone versatile e che assicura prestazioni "Awesome" in ogni occasione, il Galaxy A54 è quello che fa per voi, soprattutto oggi che è disponibile su Amazon a un prezzo di 339€. Lo sconto è esagerato per uno smartphone: ben il 40% e si risparmiano più di 200€ su quello di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si può attivare in fase di check-out. La spedizione è curata da Amazon e la consegna avviene in pochissimi giorni.

