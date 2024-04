Galaxy A15, prezzo in picchiata: oggi costa pochissimo

Fonte foto: Samsung

Per spendere poco quando si è alla ricerca di un nuovo smartphone non bisogna per forza di cose rivolgersi a dubbie aziende che offrono telefoni a prezzi stracciati, ma con caratteristiche pessime. Basta conoscere i giusti modelli e soprattutto aspettare il momento giusto. Come ad esempio il Galaxy A15 disponibile oggi al minimo storico grazie al super sconto Amazon del 37% che ti fa risparmiare decine di euro. Si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire: il telefono ha già un costo di listino abbordabile, ma con lo sconto disponibile oggi diventa uno dei migliori che puoi acquistare nella fascia di prezzo compresa tra i 150 e i 200 euro.

Il Galaxy A15 è uno smartphone lowcost prodotto da Samsung e che è stato lanciato sul mercato da poco tempo. Ha una scheda tecnica piuttosto interessante e le classiche caratteristiche di un telefono economico, ma con alcune particolarità. Come ad esempio un ottimo schermo che si vede bene anche sotto la luce del sole e una fotocamera principale da ben 50 megapixel. Insomma, economico, ma con un certo stile e anche con una buona scheda tecnica. Trovare di meglio è davvero difficile.

Galaxy A15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo del Galaxy A15 scende al minimo storico grazie al super sconto del 37% disponibile su Amazon. Solo oggi lo paghi 152 euro e risparmi quasi 100 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in tempi piuttosto rapidi. Per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce. Spendere di meno e avere lo stesso livello di affidabilità è veramente complicato.

Galaxy A15: la scheda tecnica

Il Galaxy A15 è uno smartphone uscito sul mercato da poco tempo e che si va ad aggiungere alla lineup di telefoni economici di Samsung. Non sono molti in saper che anche il produttore sudcoreano ha una vasta scelta di smartphone lowcost e questo ne è un esempio. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica del Galaxy A15.

Samsung non ha voluto tralasciare nessun particolare e ha scelto ogni componente con grande cura. Ne è un esempio lo schermo: display Super AMOLED da 6,5 pollici con un’ottima risoluzione e refresh rate che arriva fino a 90 Hz, per un utilizzo ancora più fluido nella vita di tutti i giorni. Dotato anche della tecnologia Vision Booster che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole grazie alla luminosità che può raggiungere un picco di 800 nit. Il processore assicura la giusta potenza in ogni occasione ed è supportato da 4 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Samsung ha puntato molto anche sul comparto fotografico e nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con obiettivo principale da 50 megapixel, una fotocamera ultra-grandangolare da 5 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Una soluzione versatile e che ti permette di scattare foto di buona qualità in qualsiasi situazione. La fotocamera frontale è da 13 megapixel.

Chiudiamo con una super batteria da 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Samsung ha anche assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti di sicurezza per cinque anni e ben quattro versioni di Android (fino alle versione 17 del sistema operativo). Il sensore per le impronte digitali è posizionato sulla cornice laterale.

