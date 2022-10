Galaxy A53 in offerta al minimo storico: prezzo sprofonda

Il top di gamma che non ti aspetti al miglior prezzo di sempre. Stiamo parlando del Galaxy A53 che oggi troviamo in offerta al minimo storico grazie allo sconto di ben il 31% che fa risparmiare più di 140€ sul prezzo di listino. Anche dopo la fine del Prime Day continuano a esserci ottime offerte su Amazon per gli smartphone top di gamma e quale migliore occasione per comprarlo. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis.

Il Galaxy A53 è uno degli ultimi dispositivi lanciati sul mercato da Samsung e per prestazioni si avvicina molto ai top di gamma e anche a smartphone molto più blasonati e che troviamo a prezzi elevatissimi. Ha tutto quello che si cerca in un telefono performante in questo fine 2022: uno schermo con refresh rate elevato, un processore top, un comparto fotografico di livello professionale e una batteria che assicura un’autonomia di due giorni. E in più l’affidabilità Samsung. Difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Galaxy A53: la scheda tecnica

Il Galaxy A53 è una validissima alternativa per tutti quelli che sono alla ricerca di uno smartphone top di gamma, ma non vogliono spendere una cifra folle. Lo smartphone di Samsung basa tutto sull’incredibile affidabilità e qualità dei componenti scelti.

Come ad esempio lo schermo. Sul Galaxy A53 troviamo un display Super AMOLED da 6,5" con risoluzione FHD e refresh rate a 120Hz che rende tutto più fluido, soprattutto quando si utilizzano le app social e i videogame. Ottima anche la luminosità che tocca un massimo di 800nits ed è presente anche il sistema Eye Comfort Shield che scherma la fastidiosissima luce blu. Sotto la scocca trova posto il processore 5G Exynos 1280 prodotto direttamente da Samsung e supportato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna. Nel caso in cui si ha bisogno di più potenza c’è a disposizione la RAM virtuale per migliorare le performance (fino 8GB in più), così come si può avere più spazio di archiviazione inserendo una scheda microSD (supportata fino a 1TB).

Altrettando valido il comparto fotografico. Troviamo nella parte posteriore ben quattro fotocamere: quella principale da 64MP, supportata da un sensore ultra-grandangolare da 12MP, da una fotocamera di profondità da 5MP e da una fotocamera macro sempre da 5MP. L’obiettivo frontale, invece, è da ben 32MP. Grazie alle varie modalità di scatto e all’aiuto dell’intelligenza artificiale, foto e video sono sempre di una qualità elevatissima.

Chiudiamo con la super batteria da 5000mAh che permette di coprire fino a due giorni con un utilizzo normale. La ricarica rapida da 25W impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Galaxy A53 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il Galaxy A53 è disponibile in promo speciale al prezzo più basso di sempre su Amazon. Oggi lo si può acquistare a un prezzo di 325,77€ e lo sconto è di ben il 31% che fa risparmiare più di 140€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate sfruttando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di alcuni giorni. Essendo un prodotto che beneficia dei privilegi riservati agli utenti Prime per il reso si hanno a disposizione ben 30 giorni di tempo.

Galaxy A53