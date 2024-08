Samsung, con lo sconto Amazon questo è lo smartphone da comprare oggi

Fonte foto: Samsung newsroom

Sei alla ricerca di uno smartphone top di Samsung, ma non vuoi spendere più di 500 euro per uno dei dispositivi della gamma Galaxy S? Oggi c’è l’alternativa perfetta per te. Su Amazon, infatti, è disponibile il Galaxy A55 con uno sconto del 41% che fa crollare il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare centinaia di euro sul prezzo consigliato. Un’offerta con i fiocchi e che difficilmente rivedrai a breve, quindi ti consigliamo di approfittarne immediatamente.

Il Galaxy A55 è la miglior soluzione per chi vuole uno smartphone top senza spendere delle cifre assurde. Questa ultima versione del telefono di Samsung fa un ulteriore passo in avanti rispetto al modello precedente e strizza un occhio a chi vuole proteggere i propri dati personali dagli attacchi degli hacker. Il merito è delle tecnologie sviluppate dal produttore sud-coreano che mettono al sicuro password, PIN e i dati di accesso ai tuoi conti correnti. Per quanto riguardo le caratteristiche tecniche, è il classico smartphone Samsung che non ti delude mai: ottime prestazioni e fotografie di livello professionale.

Galaxy A55 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta imperdibile per lo smartphone top di Samsung. Oggi trovi il Galaxy A55 a un prezzo di 301,79 euro con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto è superiore ai 200 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

La bontà dell’offerta è evidenziata da un numero presente nella pagina prodotto: solo nell’ultimo mese sono state vendute più di 2.000 unità di questo smartphone. Un numero elevato per un telefono che costa più di 300 euro. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochi giorni, mentre per il reso gratuito hai 14 giorni a disposizione.

Galaxy A55: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone top in tutto, dalle prestazioni, alla protezione dei tuoi dati fino agli scatti fotografici. Il Galaxy A55 è una delle migliori soluzioni disponibili sul mercato se vuoi spendere poco, ma allo stesso avere tra le mani un telefono dalle prestazioni uniche. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo dallo schermo Super AMOLED da 6,6 pollici che assicura un’esperienza immersiva grazie alle cornici praticamente assenti e alla risoluzione FHD. La frequenza di aggiornamento arriva fino a un massimo di 120 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. La tecnologia Vision Booster lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Protegge anche la tua vista dall’affaticamento dopo un utilizzo prolungato. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Exynos 1480 prodotto e ottimizzato direttamente da Samsung e supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Fotografie e video di livello professionale grazie all’ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 32 megapixel. Scatti eccezionali anche quando c’è poca luce grazie alla tecnologia Nightography che sfrutta al meglio gli algoritmi di intelligenza artificiale di Samsung.

La batteria è da ben 5.000mAh e ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi. Con la ricarica rapida hai un boost di energia in pochissimi minuti. Chiudiamo con alcune delle caratteristiche che contraddistinguono il Galaxy A55. Come anticipato, tutte le tue informazioni personali sono al sicuro grazie al Samsung Knox Vault che cripta i tuoi dati personali in uno spazio completamente separato dal sistema operativo. A proposito di sistema operativo: Samsung assicura aggiornamento fino a 4 generazioni. Infine, il telefono è anche resistente all’acqua e alla polvere.

