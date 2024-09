Samsung, questo smartphone top è da comprare subito: prezzo in picchiata

Fonte foto: Samsung

Chi pensa che la l’offerta mobile di Samsung si fermi alla gamma Galaxy S e alla famiglia Galaxy Z (gli smartphone pieghevoli) si sbaglia di grosso. Il colosso sud-coreano domina il mercato degli smartphone anche grazie ai Galaxy A, smartphone che coprono un’ampia fascia di mercato e che in questi ultimi anni sono sempre più apprezzati dagli utenti. In particolar modo il Galaxy A55 è il punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone dalle prestazioni top, ma che non vogliono spendere delle cifre elevatissime.

Da poco uscito sul mercato, il telefono è dotato di un’ottima scheda tecnica, con componenti di ultima generazione che lo rendono funzionale e versatile. Un telefono con cui puoi fare veramente di tutto e che oggi è anche uno dei best seller di Amazon. Il merito è dell’ottimo sconto del 41% presente su Amazon che fa risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino. Approfitti del minimo storico e acquisti un telefono probabilmente poco considerato dagli utenti, ma che non ha nulla da invidiare a quelli più blasonati.

Galaxy A55 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Grazie all’offerta di oggi il Galaxy A55 diventa lo smartphone da acquistare. Il Galaxy A55 è disponibile a un prezzo di 305,21 euro con uno sconto del 41% rispetto a quello di listino. Un risparmio notevole che sfiora i 200 euro e ti permette di fare un grande affare. La disponibilità del telefono è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per quanto riguarda il reso gratuito hai 14 giorni di tempo. Approfittane subito, la promo potrebbe terminare molto presto.

Galaxy A55: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A55 è il perfetto connubio tra funzionalità e prezzo, il tutto impreziosito dalla presenza di Galaxy AI, la nuova tecnologia di Samsung che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone. Infatti, l’azienda sud-coreana ha portato il suo nuovo sistema anche su questo smartphone e lo impreziosisce con funzioni molto utili come "Cerchia e trova" che ti aiuta a cercare un’immagine o un testo presente in un’immagine, oppure "Traduzioni live" che, come si può intuire dal nome, ti aiuta a tradurre in tempo reale conversazioni e messaggi.

Passando alle specifiche prettamente tecniche, il Galaxy A55 è dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,6 pollici che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano, soprattutto con le app social e i videogame. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Exynos 1480 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Ottimo anche il comparto fotografico. Samsung ha investito molto per dotare lo smartphone di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 32 megapixel. A supporto hai anche diverse tecnologie Samsung che migliorano la qualità delle immagini e puoi utilizzare i tanti filtri presenti nell’app Fotocamera.

Chiudiamo con la batteria da 5.000 mAh che è una garanzia sotto il punto di vista dell’autonomia.

