Samsung, questo smartphone top è da comprare oggi: prezzo in picchata

Fonte foto: Samsung newsroom

In un’ipotetica lista di smartphone top di gamma usciti in questo 2024 non può mancare il Galaxy A55, telefono da molti sottovalutato ma che si è rivelato uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo. Soprattutto oggi che lo troviamo su Amazon con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo al minimo storico e riesci a risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino. Uno sconto mai visto prima e che lo fa diventare di diritto uno dei top smartphone nella sua categoria. Un prezzo da Prime Day a oramai alcuni giorni dalla fine dell’evento dedicato alle offerte. Se lo vuoi acquistare spedito direttamente da Amazon, basta cliccare qui.

Il Galaxy A55 è un top smartphone a tutti gli effetti. E il merito è di Samsung che ha scelto solamente alcune delle migliori componenti che puoi trovare adesso sul mercato. A partire da uno schermo AMOLED super fluido e con un ottimo refresh rate, fino ad arrivare a una super batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Si tratta di un telefono veramente top e che oggi trovi a un super prezzo. Farsi scappare questa opportunità sarebbe un gravissimo errore. Approfittane subito.

Galaxy A55 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

L’offerta disponibile oggi per il Galaxy A55 è veramente allettante e non a caso lo smartphone è diventato in questi ultimi giorni il più venduto sul sito di e-commerce, come si può notare dal badge presente nella pagina prodotto. Oggi lo trovi a un prezzo di 290,39 euro, con uno sconto del 44% su quello di listino. Il risparmio supera i 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di pagamento. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Hai tutto il tempo per provarlo: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo.

Galaxy A55: la scheda tecnica

Un top di gamma che in molti sottovalutano ma che non ha nulla da invidiare a dispositivi molto più costosi e pubblicizzati. Il Galaxy A55 è la soluzione ideale per chi vuole un telefono che bada molto al sodo e che assicura prestazioni top con qualsiasi applicazione. Il merito è di Samsung che ha saputo ottimizzare al meglio ogni singola componente presente all’interno di questo dispositivo.

A partire dall’ottimo display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Le dimensioni extra large permettono di utilizzarlo anche mentre sei in viaggio per vedere contenuti multimediali, mentre la frequenza di aggiornamento così alta lo rende perfetto per le app social e i videogame. La tecnologia Vision Booster migliora la visibilità ottimizzando il colore e il contrasto sotto la luce diretta del sole e aumentando la luminosità oltre i 1.000 nit. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1480 realizzato direttamente da Samsung con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per salvare foto, video e installare tutte le app di cui hai bisogno.

Ottimo il comparto fotografico dotato di una tripla fotocamera posteriore. L’obiettivo principale è da 50 megapixel ed è coadiuvato da una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel e da un sensore macro da 5 megapixel. Per la fotocamera selfie, invece, Samsung ha optato per un obiettivo da ben 32 megapixel. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale e delle tante modalità di scatto sviluppate dal produttore sud-coreano. La tecnologia Nightography, invece, è pensata appositamente per scattare foto e registrare video in alta qualità anche quando c’è poca luce.

La batteria è una garanzia: la capacità da 5.000mAh ti accompagna per tutto il giorno e grazie alla ricarica rapida hai un boost di energia in pochissimo tempo. Lo smartphone tiene a cuore anche i tuoi dati personali: Samsung ha sviluppato tutta una serie di tecnologie che protegge password e dati sensibili. Una funzionalità che trovi in pochissimi altri dispositivi e che non è da sottovalutare per la sua importanza.

