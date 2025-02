Galaxy A55, con l'offerta di Amazon il prezzo è sprofondato

Fonte foto: Samsung newsroom

Nella fascia dei top di gamma di smartphone Samsung non ci sono solamente i dispositivi della gamma Galaxy S24 e della gamma Galaxy S25. In pochi lo sanno, ma c’è un altro dispositivo del produttore sudcoreano che rientra perfettamente in questa fascia e che a differenza di quelli appena citati costa molto meno. Parliamo del Galaxy A55, smartphone con un’ottima scheda tecnica e che da oggi è disponibile anche in offerta su Amazon con uno sconto che raggiunge il 34% e permette di risparmiare più di 170 euro su quello di listino. Un’occasione strepitosa per uno dei migliori telefoni per rapporto qualità-prezzo che puoi trovare oggi sul mercato.

Uno smartphone che non ha nulla da invidiare a quelli più blasonati e famosi, grazie a componenti top di gamma che svolgono egregiamente il loro lavoro. Lo si intuisce subito analizzando il comparto fotografico: oltre ad avere un sensore principale da ben 50 megapixel, lo smartphone di Samsung è equipaggiato anche con una selfie cam da ben 32 megapixel. Di ottimo livello anche lo schermo Super AMOLED da ben 6,6 pollici ad altissima risoluzione e super fluido. A questo prezzo sarebbe un errore lasciarselo scappare.

Galaxy A55: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super promo per lo smartphone top di Samsung nella versione con 256 gigabyte di memoria interna.. Da oggi è disponibile in offerta a un prezzo di 368 euro con uno sconto del 31% rispetto a quello di listino. Il risparmio supera i 160 euro e lo puoi anche pagare a rate.

Sempre in offerta trovi anche la versione con 128 gigabyte di spazio di archiviazione. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 328 euro grazie allo sconto del 34%. Entrambi i modelli sono già disponibili per essere spediti e li ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai i soliti quattordici giorni di tempo. Approfittane subito e acquisti uno smartphone top allo stesso prezzo di un medio di gamma.

Galaxy A55: le caratteristiche tecniche

Se stai cercando uno smartphone top al giusto prezzo, il Galaxy A55 è quello che fa per te. Il merito è di una scheda equilibrata e di uno smartphone dotato anche degli strumenti più avanzati di intelligenza artificiale. Ad esempio hai a disposizione la funzione "Cerchia, Trova" di Google che ti permette di avviare una ricerca sul web cerchiando semplicemente un oggetto presente in un’immagine. Utilissima nella vita di tutti i giorni. Samsung ha anche promesso che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo fino a 4 generazioni, mentre gli update di sicurezza arriveranno per ben 5 anni.

Passando alle caratteristiche tecniche, il Galaxy A55 è dotato di un bellissimo display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido con le app che utilizzi maggiormente. La tecnologia Vision Booster e la luminosità che tocca un picco di 1.000 nit lo rendono anche visibile sotto la luce del sole. Ottime prestazioni con il processore Exynos 1480 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128/256GB di memoria interna (le versioni in offerta sono due).

Samsung ha investito molto anche sul comparto fotografico. Nella parte inferiore, infatti, trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e fotocamera macro da 5 megapixel. Per i tuoi selfie, invece, trovi una fotocamera da ben 32 megapixel. Non manca il supporto degli algoritmi di intelligenza artificiale e della tecnologia Nightography per scattare ottime foto anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con la super batteria da 5000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. E con la ricarica rapida hai il 100% di autonomia in poco tempo.

