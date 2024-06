Samsung, questo è lo smartphone top da comprare subito: prezzo crollato

Fonte foto: Samsung newsroom

Uno smartphone top di gamma può costare anche meno di 300 euro. E non stiamo parlando di un dispositivo lanciato sul mercato lo scorso anno o di qualche brand poco famoso. L’offerta del giorno riguarda il Galaxy A55, telefono con ottime caratteristiche e che fa parte della fascia alta del mercato. Uno smartphone che in pochi considerano quando si parla di dispositivi top di gamma, compiendo un grave errore. Non ha nulla in meno rispetto ai telefoni più blasonati ed è realizzato con componenti di ultimissima generazione e con un ottimo schermo.

A catturare l’attenzione oggi è l’offerta eccezionale che trovi su Amazon. Grazie allo sconto del 39% il prezzo scende al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire se sei alla ricerca di un top di gamma e non vuoi spendere delle cifre assurde. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis e beneficia di tutti i privilegi riservati agli utenti Prime. Insomma, l’offerta ideale per cominciare al meglio l’estate.

Galaxy A55 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo estiva da non farsi sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A55 in offerta con uno sconto del 39% che fa crollare il prezzo a 293,90 euro. Una vera occasione per un telefono che a tutti gli effetti è un top di gamma, compreso un comparto fotografico di livello assoluto. Solo acquistandolo oggi risparmi quasi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto e che attivi in fase di check-out. La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Come da nuove indicazioni di Amazon, per effettuare il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo.

Galaxy A55: la scheda tecnica

Nel nome delle performance e della sicurezza. Il Galaxy A55 è il connubio perfetto tra questi due aspetti su cui Samsung ha puntato molto. Per quanto riguarda la sicurezza, lo smartphone è dotato del sistema Knox Vault che assicura la massima protezione di tutti i tuoi dati sensibili come il PIN, le password e la sequenza di sblocco. Inoltre, lo smartphone riceverà aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per almeno un paio di anni. Infine, è anche resistente alla polvere e all’acqua.

Passando alle specifiche tecniche, invece, il Galaxy A55 è equipaggiato con uno schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Non manca la tecnologia Vision Booster che ne aumenta la luminosità e lo rende visibile anche sotto la luce del sole. La potenza è assicurata dal processore Exynos 1480 prodotto direttamente da Samsung e ottimizzato per questo dispositivo. A supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Samsung ha tenuto molto in considerazione anche il comparto fotografico. Lo dimostra la tripla fotocamera posteriore con sensore principale professionale da 50 megapixel, con a supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 32 megapixel. Gli scatti sono ottimi anche quando è buio e puoi sempre chiedere aiuto all’intelligenza artificiale che ti offre dei pre-set per le tue foto.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh che ti assicura un’autonomia per tutto il giorno e con un utilizzo normale copri fino a quarantotto ore.

