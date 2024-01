Samsung, questo è il computer top di gamma da comprare oggi: risparmio esagerato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Samsung

Anno nuovo… PC nuovo. Per iniziare al meglio questo nuovo anno, acquistare un nuovo computer portatile potrebbe essere la scelta giusta. Per lavorare sempre al meglio e utilizzare i programmi e le app di nuova generazione è necessario avere un dispositivo all’avanguardia e con componenti di ultimissima generazione. Se il computer è un dispositivo che utilizziamo quotidianamente per il nostro lavoro, è necessario avere un modello avanzato, come il Samsung Galaxy Book3 Pro, una validissima alternativa ai modelli Apple. L’azienda sudcoreana è diventata un punto di riferimento anche nel settore dell’informatica e questo modello ne è la dimostrazione. Stiamo parlando di un PC che monta un processore Intel di ultimissima generazione, coadiuvato al meglio da componenti top di gamma.

Oggi, però, non ne parliamo tanto per le prestazioni, quanto per l’offerta straordinaria disponibile su Amazon. Il sito di e-commerce ci fa felici con una promo con pochi eguali e che permette di acquistarlo al minimo storico e di risparmiare 600 euro sul prezzo di listino. Puoi anche aggiungere la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Approfittane subito e regalati questo super computer portatile.

Galaxy Book3 Pro

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy Book3 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo da non farsi sfuggire. Grazie agli sconti di inizio di anno di Amazon, oggi trovi il computer portatile Galaxy Book3 Pro in offerta con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo a 1299 euro. Si tratta del minimo storico per questo modello e risparmi quasi 600 euro rispetto al prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 259,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità del computer è immediata e la consegna avviene anche in pochissimi giorni. Per effettuare il reso gratuito hai i classici 30 giorni di tempo.

Galaxy Book3 Pro

Galaxy Book3 Pro: scheda tecnica e funzionalità

Un computer improntato sulla produttività e sull’efficienza. Samsung con i suoi Galaxy Book3 Pro è diventata un punto di riferimento anche nel settore dell’informatica. Computer performanti, con componenti di ultima generazione e perfetti per lavorare, anche in mobilità. Infatti, oltre ad avere dimensioni compatte grazie a cornici praticamente inesistenti, è anche molto leggero e non affatica portarlo sempre con sé.

La versione che troviamo oggi in offerta è dotata di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici che fa la differenza grazie alla risoluzione 3K e alla frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz. Se hai la passione per il foto editing o per il montaggio dei video, questo schermo fa al caso tuo e la differenza la noti nell’utilizzo quotidiano. Non è finita qua. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Intel EVO i5 di tredicesima generazione, supportato da 16GB di RAM e da un SSD da 512GB.

Se pensi che la scheda tecnica sia finita qui, ti sbagli di grosso. Il computer Samsung è dotato di un touchpad più grande rispetto al normale e di diverse porte per la connettività, tra cui uno slot microSD. Il comparto audio e video è eccezionale e ti permette di effettuare videochiamate ad alta risoluzione e con un audio perfetto anche quando sei in movimento. Chiudiamo con l’ottima batteria che ti accompagna a fine giornata senza troppi problemi. Nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida: in pochissimi minuti hai un’autonomia a sufficienza per lavorare ancora qualche ora.

Galaxy Book3 Pro