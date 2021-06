Galaxy Book Go: i nuovi laptop di Samsung con CPU Qualcomm

Sono due i nuovi laptop realizzati da Samsung pronti ad essere lanciati sul mercato nelle prossime settimane. Si tratta della serie Galaxy Book Go che comprende il modello omonimo e la sua controparte in versione 5G, entrambi dotati di CPU targata Qualcomm Snapdragon al posto del processore proprietario Exynos.

Con i due portatili, che si vanno ad affiancare ai recenti Galaxy Book e Galaxy Book Pro, Samsung aggiunge altrettanti elementi alla linea Galaxy che già vede tra le sue fila smartphone, tablet e diversi indossabili tutti appartenenti allo stesso ampio ecosistema intelligente. Si tratta, per prezzo e prestazioni, di due modelli che andranno a competere con i Chromebook degli altri produttori ma che, a differenza di questi ultimi, potranno contare su Windows 10 (ARM Edition) come sistema opeativo. Nati da una progettazione effettuata in collaborazione con Qualcomm, questi laptop puntano su un design pratico e raffinato, con finish color argento e una batteria che promette una lunga durata durante tutto il tempo di utilizzo. Proprio l’accumulatore può contare su un’utile caratteristica, ovvero quella della ricarica rapida a 25W per non dover mai rinunciare al dispositivo anche nei momenti di maggiore necessità.

Galaxy Book Go, specifiche tecniche

Sono molte le caratteristiche in comune tra i modelli della serie Galaxy Book Go, a partire dalla casa produttrice del processore. Cambia però la tipologia: se per quello base Samsung ha scelto uno Snapdragon 7c di seconda generazione, per quello dotato di connettività 5G la scelta è ricaduta su uno Snapdragon 8cx, sempre di seconda generazione.

Per quanto riguarda la combinazione RAM e spazio di memoria, i tagli disponibili prevedono 4GB e 8GB per la prima e 64GB e 128GB per la seconda, di tipo eUFS. Tornando invece alla modalità di connessione alla rete, Galaxy Book Go può fare affidamento al Wi-Fi e al protocollo LTE opzionale, a differenza della sua variante che conta sul sistema ancora più veloce rappresentato dal 5G.

Tutti e due i computer portatili pesano 1,38 kg, con un display da 14 pollici LCD e uno spessore di 1,49 cm. Con altoparlanti Dolby Atmos, due porte USB Type-C, una USB 2.0 e connettore minijack da 3,5mm per auricolari o cuffie cablate e microfono, oltre alla telecamera da 720p HD, i laptop si dimostrano utili per chi è alla ricerca di un prodotto giovane e leggero, da utilizzare per le operazioni quotidiane di lavoro, studio o tempo libero.

Galaxy Book Go, prezzi e date di lancio

Su prezzi e date di lancio, Samsung ha finora svelato esclusivamente ciò in relazione al modello Wi-Fi e connettività LTE aggiuntiva. Galaxy Book Go, secondo quanto confermato dalla casa produttrice, sarà disponibile per l’acquisto dal 10 giugno, in mercati selezionati, al prezzo di 349 dollari, circa 286 euro.

In merito a Galaxy Book Go 5G bisognerà attendere la seconda parte dell’anno, quando verranno rilasciate maggiori informazioni. Per i Galaxy Book Go verrà messa a disposizione l’assistenza integrativa Samsung Care+, acquistabile separatamente per coprire danni accidentali, riparazioni e altro.