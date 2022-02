Galaxy Book2 Pro e Pro 360: ultrapotenti e ultraleggeri grazie ai nuovi chip Intel

Al MWC (Mobile Wolrd Congress) di Barcellona Samsung presenta i suoi nuovi laptop Samsung Galaxy Book2 Pro e Samsung Galaxy Book Pro 360, concepiti per essere sempre più leggeri e performanti. Due modelli tecnicamente sono simili, che condividono le scelte dei processori e delle le memorie, la webcam grandangolare e una forte attenzine al design e alla qualità costruttiva.

Al primo impatto si nota che le linee dei due laptop non hanno subito grandi modifiche rispetto ai modelli precedenti, ma sono ancora più leggeri e più sottili (ma certificati per resistere agli urti). I touchpad sono rivestiti in vetro, quindi molto lisci per far scorrere agevolmente le dita. Per entrambi troviamo la tastiera retroilluminata e sensore di impronte digitali integrato. Lo chassis per tutti è in lega magnesio e alluminio, quindi estremamente leggero e elastico, ma alcune parti di questi due laptop sono state ottenute con plastica riciclata da reti pescate negli Oceani come parte integrante del programma Samsung for the Planet. Su tutti i modelli troviamo sempre 3 porte USB di cui due C e una con supporto Thunderbolt 4, il jack audio e lettore micro SD, la connettività wi-fi-6 e Bluetooth 5.1.

Samsung Galaxy Book2 Pro: com’è fatto

Le due versioni 13,3 pollici e 15,6 pollici hanno il processore Intel Core i5 o i7 di dodicesima generazione e memorie da 8 GB, 16 GB o 32 GB fino e a 1 TB di spazio di archiviazione.

Il display è in tecnologia AMOLED, con risoluzione Full HD, in questo caso con cerniera classica che non permette la rotazione completa. Integrata nella cornice dello schermo c’è una buona webcam in 1080 full HD, gestita dall’AI (Intelligenza Artificiale) che migliora le luci, e di tipo grandangolare.

Samsung Galaxy Book2 Pro offre due opzioni per la scheda grafica: l’utente può scegliere la GPU integrata Intel Iris Xe Graphics oppure la Intel Arc Graphics esterna, che richiede un sistema di raffreddamento aggiuntivo e dunque grava leggermente sul peso (oltre a consumare più energia rispetto alla scheda integrata) ed è per questo disponibile solo nella versione da 15 pollici.

In generale, comuque, il peso è sempre molto basso: appena 870 grammi per la versione da 13 pollici, 1,1 Kg o 1,17 Kg per il 15,6 pollici in base alla scheda grafica. Lo spessore per le tre varianti è sempre di 11,2 mm, quindi davvero molto sottile. Le batterie sono da 63 Wh, per il 13 pollici e 68 Wh per il 15 pollici.

Galaxy Book Pro 360: com’è fatto

Galaxy Book Pro 360 è disponibile in versione 13 o 15 pollici, entrambe con schermo capace di ruotare a 360 gradi. Display Super AMOLED Full HD touchscreen, compatibile la S Pen inclusa nella confezione utile per chi ha necessità di scrivere e disegnare a mano libera.

Anche in questo caso è disponbile con CPU Intel Core i5 o Core i7 dodicesima generazione e memorie 8 Gb, 16 GB o 32 GB con archiviazione espandibile fino a 1TB con scheda microSD. Anche su questa versione troviamo la webcam 1080 Full HD e batterie da 63 Wh e 68 Wh.

Galaxy Book Pro 360 è leggero e sottile: lo spessore è di 11,5 mm e pesa poco più di 1,04 Kg per la versione da 13 pollici, mentre la versione da 15 pollici sfiora 1,4 Kg .

Galaxy Book 2 Pro e Galaxy Book Pro 360: prezzi

Galaxy Book2 Pro in versione base, nei colori Silver o Graphite (grigio scuro), arriverà in Italia ad Aprile 2022 al prezzo di partenza di 1.399 euro. Anche Galaxy Book Pro 360 carriverà ad aprile 2022, nei colori Silver, Graphite e un elegante Burgundy (rosso bordeaux) al prezzo di partenza di 1.499 euro.