Samsung, il computer portatile a metà prezzo: è da comprare subito

Fonte foto: Samsung

Il laptop è la miglior opzione possibile per chi è alla ricerca di un dispositivo portatile con cui poter lavorare, studiare, fare call, prendere appunti anche mentre si è in viaggio. E all’occorrenza puoi trasformarlo in un PC "fisso" collegandolo a un monitor, tastiera e mouse. Di modelli di questo genere oramai ce ne sono tantissimi sul mercato, ognuno con le proprie caratteristiche e componenti. Per questo motivo, quando si decide di acquistarne uno nuovo bisogna tenere in considerazione anche il prezzo e le offerte in corso. E in questi giorni, una delle migliori riguarda assolutamente il Galaxy Book2 Pro, un pc portatile top di gamma di Samsung disponibile su Amazon al minimo storico e con uno sconto eccezionale del 42%. Acquistandolo oggi risparmi ben 650€ e puoi dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Parliamo infatti di un ultrabook sottile con uno schermo ampio con una diagonale da ben 15,6". Processore molto potente, un Intel Core i5 di dodicesima generazione, abbinato a una RAM 8GB LPDDR5 e un SSD da 256. Monta l’ultima versione del sistema operativo Microsoft, Windows 11 Home. I pezzi disponibili sono pochissimi, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Samsung Galaxy Book2 Pro

Samsung Galaxy Book2 Pro: caratteristiche tecniche

Approfondiamo meglio le caratteristiche tecniche del laptop Samsung Galaxy Book2 Pro 5G. Nonostante le dimensioni estremamente ridotte, non sacrifica nulla in termini di prestazioni. Monta infatti il processore Intel Core di 12a generazione basato sulla nuova architettura core ibrida Evo. Il quale è abbinato RAM LPDDR5 e un sistema di raffreddamento avanzato. Cosa significa? Che non va in affanno neppure in caso di carichi di lavoro intensi. Interessante anche il comparto webcam, diventato ormai molto importante per effettuare call di lavoro: parliamo infatti di una fotocamera Full HD ad alta risoluzione abbinata a un suono cristallino assicurato dalle casse AKG con il supporto al Dolby Atmos e con cancellazione intelligente del rumore.

Per il multitasking è presente la modalità wireless che permette di lavorare su un secondo device mobile, aiutati dalla funzione Samsung Multi Control, controllandoli agevolmente con una sola tastiera. Inoltre, puoi utilizzare le app che hai sul telefono direttamente sul Pc. Molto sicuro anche il trasferimento dei file, grazie alla funzione Private Share che offre una nuova opzione per crittografare i file utilizzando la tecnologia Blockchain.

Non manca poi l’assistente vocale di casa Samsung, Bixby, abbinato al sistema SmartThings. Se hai uno smartphone Samsung Galaxy puoi usare la funzione Galaxy Book Smart Switch: sullo schermo sono presenti due icone di un PC, ciascuna con una freccia verso l’alto e verso il basso con le scritte Invia dati e Ricevi dati. La batteria assicura un’autonomia prolungata e arrivi a fine giornata senza troppi problemi.

Samsung Galaxy Book2 Pro 5G: prezzo, sconto e offerta Amazon

Prezzo crollato e minimo storico. Promo eccezionale per il Galaxy Book2 Pro, computer top di gamma di Samsung che troviamo su Amazon a un prezzo di 899,90€ grazie allo sconto del 42%. Il risparmio è considerevole: ben 650€. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 179,98€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Acquistandolo adesso lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni.

Samsung Galaxy Book2 Pro