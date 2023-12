Galaxy Book3, il computer portatile Samsung a un prezzo mai visto prima

Fonte foto: Samsung

Il mercato dei computer portatili ha conosciuto una crescita impetuosa negli ultimi anni, anche grazie ai tanti modelli lanciati sul mercato dai vari produttori. Tra questi c’è anche Samsung che ha realizzato laptop molto interessanti e adatti a qualsiasi tipologia di utilizzo. Portatili che oggi trovi anche in super sconto su Amazon grazie alle offerte di fine anno. Tra i diversi portatili in promo, noi abbiamo scelto quello con il rapporto qualità-prezzo migliore. Il merito è dello sconto del 30% che fa risparmiare 350 euro sul prezzo di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Il portatile Samsung in offerta è il Galaxy Book3 nella versione con processore Intel i5 di tredicesima generazione, 16GB di RAM e SSD da 512GB. Un portatile molto potente e perfetto per chi lavora o per chi lo deve utilizzare per lo studio. Un computer che si presta a tantissimi utilizzi differenti e che è anche molto leggero. Una perfetta alternativa al MacBook Air di Apple e con un prezzo che è praticamente la metà.

Samsung Galaxy Book3: prezzo e offerte su Amazon

Una delle migliori offerte che puoi trovare oggi per un computer portatile. Il Galaxy Book3 di Samsung è in offerta su Amazon con uno sconto del 30% a un prezzo di 799 euro. Il risparmio è di 350 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 159,80 euro attivando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il PC è già disponibile e la consegna avviene in tempi record: lo ricevi a casa prima della fine dell’anno (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Per fare il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2024.

Samsung Galaxy Book3: le caratteristiche

Potente, versatile e perfetto per qualsiasi utilizzo. Il Galaxy Book3 è il notebook perfetto per chi è alla ricerca di un dispositivo per la produttività leggero e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L’azienda sudcoreana ha scelto ottime componente tecniche, a partire da uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD con una luminosità molto elevata. Per il processore, Samsung ha optato per l’ottimo Intel i5 di tredicesima generazione, supportato da 16 GB di RAM e da un SSD da 512GB. Potenza, velocità nell’aprire programmi e applicazioni e tutta la memoria di cui hai bisogno per salvare documenti e installare programmi.

Un computer anche molto leggero (pesa solamente 1,6 kg) e perfetto da portare in giro. Le dimensioni sono anche molto compatte grazie alle cornici laterali praticamente inesistenti. Sul fronte batteria nulla da dire: ha un’autonomia molto ampia, fino a 14 ore di durata. Il caricabatterie è compatibile con altri dispositivi Galaxy. Già mezz’ora di ricarica consentono un utilizzo di circa 5 ore.

Essendo un computer pensato per la produttività, è presente anche una webcam ad alta risoluzione per le videochiamate e un ottimo comparto audio. Un computer completo e che non ti deleuderà.