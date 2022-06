Galaxy Buds2 in offerta a metà prezzo: sconto incredibile

Le cuffie Bluetooth sono oramai un accessorio fondamentale nella vita di tutti i giorni. Le utilizziamo praticamente in ogni istante: mentre si va al lavoro o a scuola per ascoltare i propri brani preferiti o qualche podcast, a lavoro per fare le videocall senza disturbare i propri colleghi, oppure mentre ci si allena all’aperto. Sul mercato oramai troviamo centinaia di modelli e trovare quello che meglio si adatta alle proprie necessità non è semplice. Per questo motivo può essere molto utile aspettare qualche buona offerta che faccia crollare il prezzo di un qualche modello top di gamma. Ed è esattamente quello che è successo oggi con gli auricolari Bluetooth Samsung Galaxy Buds2.

Samsung Galaxy Buds2

Si tratta di un modello top di gamma con cancellazione attiva del rumore che troviamo su Amazon in super promo con uno sconto di ben il 47%. Praticamente li si paga la metà. Acquistandole oggi si risparmiano più di 70€. Si tratta di un’ottima offerta per delle cuffie davvero premium e che offrono tecnologie all’avanguardia. La qualità dell’audio è elevata e grazie al design ergonomico e alle tre diverse misure per i gommini in silicone sono molto comode e non danno fastidio all’orecchio. L’offerta non ha una data di scadenza, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Galaxy Buds2: le caratteristiche tecniche

Una delle caratteristiche che si richiede a delle cuffie top di gamma è la presenza della cancellazione attiva del rumore. Funzionalità che troviamo in queste Galaxy Buds2: grazie alla presenza di due microfoni le cuffie sono in grado di eliminare il 98% dei rumori provenienti dall’esterno in modo da ascoltare al meglio la musica, i podcast o gli audiolibri. La funzionalità si attiva anche durante le chiamate per eliminare il rumore del vento e per assicurare una voce chiara e cristallina.

Ottima anche la qualità dell’audio, con bassi potenti e alti cristallini. L’audio è ben bilanciato ed è possibile anche scegliere tra sei diverse modalità di equalizzazione. Il tutto avviene tramite l’app per lo smartphone di Samsung pensata appositamente per le cuffie. Queste nuove cuffie Samsung hanno anche un design rivisitato rispetto al passato per renderle ancora più ergonomiche. Ci sono anche tre gommini di diversa misura in modo da adattare le cuffie al proprio orecchio.

Chiudiamo con la batteria. Con una singola ricarica le cuffie assicurano fino a 5 ore di riproduzione, mentre grazie alla base di ricarica si arriva fino a 20 ore di autonomia. Le cuffie Galaxy Buds2 sono compatibili con qualsiasi dispositivo Bluetooth, anche quelli Apple.

Samsung Galaxy Buds2 in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo le cuffie Bluetooth Galaxy Buds2 in offerta a un prezzo di 78,78€, con uno sconto di ben il 47%. Per gli auricolari si tratta del minimo storico su Amazon e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Acquistandole adesso si risparmiano più di 70€ sul prezzo di listino. Gli auricolari sono spediti direttamente dal sito di e-commerce e per i clienti Prime la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per il reso ci sono i classici trenta giorni di tempo.