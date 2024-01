Fonte foto: Framesira / Shutterstock

Le Samsung Galaxy Buds2 Pro sono gli attuali top di gamma di Samsung, e sono compatibili con l’audio in alta definizione e con le più moderne tecnologie del colosso sudcoreano tra cui le funzioni 360 Audio Intelligent per l’audio spaziale e la Cancellazione attiva del rumore. Come tutti i modelli top di gamma hanno un prezzo alto, per quanto giustificato da qualità e funzioni, e non sono alla portata di tutti i portafogli.

Per le prossime ore, però, su Amazon sono disponibili con uno sconto massiccio a un prezzo davvero irripetibile, un’occasione che gli appassionati di audio non possono farsi sfuggire.

Samsung Galaxy Buds2 Pro – Auricolari in-ear – Compatibili con codec Seamless

Samsung Galaxy Buds2 Pro: scheda tecnica

Samsung Galaxy Buds2 Pro sono auricolari in-ear compatibili con l’audio in alta definizione (24 bit/48 kHz). Inoltre sono le prime cuffiette di Samsung a utilizzare il codec proprietario Seamless, compatibile con One UI 4 e versioni successive, e con i prodotti compatibili con audio Hi-Res garantiscono una resa sonora di altissimo livello.

Con la funzione 360 Audio Intelligent è possibile sfruttare i complessi algoritmi sviluppati dell’azienda sudcoreana per l’audio spaziale, garantendo un’esperienza sonora avvolgente e realistica.

Gli auricolari Samsung hanno la Cancellazione attiva del rumore (ANC) per abbattere il rumore ambientale e la modalità Ambient sound (cioè la modalità Trasparenza) con Voice Detect, che si attiva in automatico quando i microfoni rilevano la voce di un interlocutore, con il quale l’utente potrà conversare senza il bisogno di togliere le cuffiette dalle orecchie.

Per regolare tutte le impostazioni di cui sopra, si possono collegare le cuffiette al proprio smartphone (tramite Bluetooth 5.3) e utilizzare l’app ufficiale Galaxy Wearable, che consente di personalizzare al meglio le modalità d’utilizzo del dispositivo e di accedere all’equalizzatore.

Qui è possibile anche sincronizzare le Galaxy Buds2 Pro con tutti i prodotti dell’ecosistema Samsung e favorire il passaggio da un dispositivo all’altro in modo facile e veloce.

Sempre tramite l’applicazione si può utilizzare anche la funzione Smarrito per geolocalizzare gli auricolari in caso di furto o smarrimento. Tramite questa caratteristica si può anche impostare la ricezione di una notifica ogni volta che ci si allontana dalla portata del Bluetooth in modo da non uscire mai di casa senza aver preso le cuffie.

Sul device troviamo anche un’area sensibile al tocco che l’utente può utilizzare per gestire la riproduzione dei contenuti multimediali e un sensore di prossimità che rileva quando il dispositivo viene sfilato dall’orecchio, mettendo automaticamente in pausa la riproduzione.

L’autonomia dichiarata da Samsung è di 5 ore per i soli auricolari (con ANC attivato) che sale fino a 18 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica.

Infine i soli auricolari sono certificati IPX7 e sono, quindi, resistenti all’acqua anche in caso di brevi immersioni fino a 1 metro di profondità.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: l’offerta su Amazon

I Samsung Galaxy Buds2 Pro sono un prodotto di fascia alta, sviluppati per dare il massimo soprattutto con i prodotti dell’ecosistema Samsung grazie alla compatibilità con il codec Seamless, e offrono una resa sonora ottimale, ottima anche per gli audiofili.

Di listino questi auricolari costano 229 euro, ma con le offerte Amazon per le prossime ore scendono fino a 136 euro (41%, -93 euro), lo sconto massiccio per portare a casa un paio di auricolari di ottima fattura a un prezzo davvero irripetibile.

