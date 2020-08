Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra ufficiali: il segreto resta la SPen

Samsung ha ufficializzato l’uscita del Galaxy Note 20 e del Galaxy Note 20 Ultra, i due nuovi top di gamma dell’azienda sud coreana. La serie Note di Samsung si è sempre contraddistinta per una caratteristica unica: la SPen. Inconcepibile come mai nessun altro competitor (al di fuori di Motorola) ancora non abbia realizzato l’importanza di un pennino per lo smartphone. E con la serie Note 20 la SPen fa un ulteriore passo in avanti: la latenza è scesa a soli 9ms, offrendo una sensazione unica, come se si stesse realmente scrivendo su un foglio di carta.

Ma le caratteristiche del Galaxy Note 20 non finiscono qui. Lo smartphone è un vero top di gamma, anche se gran parte della scheda tecnica viene presa dal Galaxy S20 uscito a inizio anno. Samsung, però, si è spinta molto di più sotto il punto di vista del design e dei colori. In Italia i due dispositivi arriveranno nei nuovi colori Mystic Grey, Bronze e Green. Colori molto particolari e che fanno risaltare il Galaxy Note 20.

La nota dolente, come capita spesso con il Note 20, arriva dal prezzo. Per acquistare la versione base del Galaxy Note 20 bisogna spendere quasi 1000 euro. Soglia che viene abbondantemente superata con il Galaxy Note 20 Ultra: il prezzo base parte da 1329 euro.

Scheda tecnica Galaxy Note 20

Un top di gamma molto potente, ma che non può essere definito premium. Così si può riassumere la scheda tecnica del Galaxy Note 20. A bordo abbiamo il processore Exynos 990 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Lo schermo è da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate bloccato a 60Hz.

Il comparto fotografico ricorda molto quello del Galaxy S20. Nella parte posteriori ci sono tre sensori: principale da 12 Megapixel, grandangolare da 12 Megapixel e teleobiettivo da 64 Megapixel. La fotocamera frontale è nel piccolo foro presente in alto al centro.

Il sensore per le impronte digitali è sotto lo schermo. La batteria è da 4000mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W. La SPen ha una latenza di 26ms e offre tutte le funzionalità per attivare velocemente funzionalità dello smartphone.

Scheda tecnica Galaxy Note 20 Ultra

La differenza tra il Note 20 “normale” e la versione Ultra c’è e si nota analizzando le due schede tecniche. A bordo c’è sempre il chipset Exynos 990, supportato questa volta da 12GB di RAM e da 256GB o 512GB di memoria interna. Lo schermo è leggermente più grande: 6,9 pollici con risoluzione WQHD con refresh rate che varia tra i 60 e i 120 Hz.

Differente anche il comparto fotografico posteriore. La fotocamera principale è da 108 Megapixel, con a supporto un sensore ultragrandnagolare da 12 Megapixel e un tele obiettivo da 12 Megapixel con zoom ottico 5x e digitale 40x.

La batteria è da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W. La SPen del Galaxy Note 20 Ultra fa un passo in avanti rispetto a quelle degli altri modelli: la velocità di risposta è di soli 9ms.

Data di uscita e prezzo Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra

I due dispositivi sono in pre ordine da oggi 5 agosto fino al 20 agosto. Dal giorno successivo saranno disponibili all’acquisto in tutti i negozi. I prezzi sono abbastanza elevati, come capita sempre più spesso per i top di gamma di tutti i produttori. Ecco un riassunto dei prezzi:

Galaxy Note 20 4G 8/256GB – 979 euro

Galaxy Note 20 5G 8/256GB – 1079 euro

Galaxy Note 20 Ultra 12/256GB a 1329 euro

Galaxy Note 20 Ultra 12/512GB a 1429 euro

Chi acquisterà prima del DayOne avrà dei vantaggi in base al modello. Per il Galaxy Note 20 ci sarà un Music Pack che comprende le Galaxy Buds+ e un Gaming pack con tre mesi di X Pass, un game controller e un wireless charger. Chi acquista il Galaxy Note 20 Ultra avrà un Music Pack con le Galaxy Buds Live e un Gaming Pack con 3 mesi di X Pass, un Game Controller e un Wireless Charger.