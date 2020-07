Galaxy S20 Fan Edition, lo smartphone top di gamma lowcost di Samsung

La famiglia Galaxy S20 si allarga: GeekBench mostra un dispositivo col codice SM-G781B, che dovrebbe proprio corrispondere al nuovo smartphone Samsung Galaxy S20 “Fan Edition” conosciuto anche come Lite. La gamma attualmente è composta dai modelli Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G.

Nonostante il nome sia ancora avvolto in un alone di mistero, le notizie sulle specifiche si rincorrono e alcune sono quasi certe. Infatti, i benchmark sono delle conferme piuttosto che rivelazioni vere e proprie. Inoltre, alcune incognite, come il prezzo, rimangono e probabilmente si dovrà attendere la presentazione ufficiale del dispositivo per conoscere i dettagli. Nel frattempo, c’è una grande novità: probabilmente a bordo ci sarà il chip Qualcomm Snapdragon 865, lo stesso che troviamo in altri modelli top di gamma, mentre il sistema operativo sarà Android 10. Siamo quindi davanti ad un dispositivo lowcost, ma con alcune specifiche da top di gamma.

Cosa sappiamo del Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Come accennato il Galaxy S20 Fan Edition avrà lo Snapdragon 865, ovvero uno dei processori più performanti del mercato che consente anche il supporto al 5G.

Inoltre, avrà 128 GB di spazio di archiviazione sia per il modello LTE sia per quello col 5G e 6 GB di RAM, la metà rispetto a quelli presenti nella variante standard della gamma. Il design è molto simile al Galaxy S20: quindi probabilmente avrà uno schermo AMOLED Infinity-O caratterizzato da 6,2 pollici con HRD10 +. La frequenza di refresh sarà di 120Hz. Il comparto fotografico sarà composto da tre sensori posteriori: un teleobiettivo da 64 megapixel, uno da 12 megapixel ed infine un altro sensore ultra-wide da 12 megapixel. La fotocamera anteriore sarà probabilmente da 12 megapixel.

Un altro dettaglio che emerge è quello legato ai colori dello smartphone, che saranno blu, bianco e viola chiaro. L’ultima tonalità potrebbe avere l’effetto prisma proprio come altri dispositivi della casa madre.

Samsung Galaxy S20 FE: caratteristiche ancora sconosciute

Accanto alle specifiche quasi sicure, ci sono altri elementi ancora da chiarire. Innanzitutto, partiamo dai materiali: per contenere il prezzo Samsung potrebbe optare per una struttura in plastica, proprio come il Samsung Galaxy S10 Lite. Un altro particolare ancora avvolto da mistero riguarda ovviamente il prezzo, che solitamente è tra le ultime informazioni ad essere svelata, e anche la data di uscita. Sicuramente il prezzo sarà il più vantaggioso della gamma.

Ricordiamo che il Galaxy S20 128GB LTE è stato lanciato a 929 euro mentre il Galaxy S20 128GB 5G a 1029 euro, e ancora il top di gamma, ovvero il Galaxy S20 Ultra 512GB 5G ha un costo di 1579 euro. Probabilmente la versione Fan Edition avrà un prezzo minore rispetto a quelli menzionati. Per l’uscita sul mercato ci sarà da attendere: si parla del primo trimestre 2021.