Galaxy S10 Lite, il top di gamma lowcost di Samsung

4 Novembre 2019 - Samsung sta lavorando a una versione “Lite” degli smartphone top di gamma lanciati in questo 2019: Galaxy S10 e Galaxy Note 10. L’azienda sudcoreana sembra essere intenzionata a seguire quanto già fatto dai suoi principali competitor: lanciare una versione economica degli smartphone top di gamma per dare la possibilità a coloro che non possono spendere 700-800 euro per un nuovo dispositivo di acquistare un cellulare affidabile.

Negli ultimi giorni sono trapelate informazioni molto interessanti sul Galaxy S10 Lite, che dovrebbe uscire sul mercato entro la fine dell’anno. Samsung sta decidendo quali componenti inserire all’interno dello smartphone per renderlo differente rispetto agli altri dispositivi già presenti sul mercato. Il Galaxy S10 Lite, infatti, potrebbe diventare una copia di alcuni smartphone della famiglia Galaxy A, diventati in questi ultimi due anni molto numerosi. La scheda tecnica del Galaxy S10 Lite dovrebbe essere caratterizzata dalla presenza del chipset Snapdragon 855 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non si sa ancora nulla per quanto riguarda il prezzo, ma dovrebbe essere molto competitivo.

Caratteristiche tecniche Galaxy S10 Lite

Samsung sta facendo le cose in grande. Dalle indiscrezioni pubblicate in rete, il Galaxy S10 Lite ha una scheda tecnica molto interessante per essere un dispositivo pensato per la fascia media. A bordo troviamo il chipset Snapdragon 855 (lo stesso presente su tutti gli smartphone top di gamma lanciati nel primo semestre 2019) con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile. Il display dovrebbe essere flat e avere una diagonale da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+. Nessuna notizia per quanto riguarda il design, ma dovrebbe essere molto simile ai suoi fratelli maggiori, quindi con il foro sullo schermo con all’interno la fotocamera frontale.

Sul comparto fotografico non si sa molto. Lo smartphone dovrebbe avere due o tre fotocamera posteriori con il sensore principale da 48 Megapixel. Ottima la batteria: 4370 mAh in grado di assicurare un’autonomia che supera tranquillamente le 24 ore. Supporto alla ricarica rapida a 45W. Il Galaxy S10 Lite dovrebbe arrivare sul mercato con Android 10.

Quando esce il Galaxy S10 Lite

Per quanto riguarda data di uscita e prezzo del Samsung Galaxy S10 Lite le informazioni a disposizione sono pochissime. Dovrebbe uscire entro la fine dell’anno (prima del Natale 2019) a un prezzo che oscilla tra i 400 e i 500 euro.