Samsung Galaxy S21 FE a metà prezzo: la miglior offerta di oggi

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Uno smartphone top a metà prezzo e con un risparmio che supera i 350€. Non si tratta di un’offerta fake o di una promo per uno smartphone cinese di qualche brand sconosciuto, ma di un’occasione unica su un dispositivo Samsung, più precisamente per il Galaxy S21 FE. Il nome forse non vi dirà granché, ma dovete sapere che si tratta a tutti gli effetti di un top di gamma, uscito sul mercato da circa un anno, ma che resta ancora super affidabile, grazie ai continui aggiornamenti dell’azienda sud-coreana e alle ottime componenti.

Oggi lo troviamo anche a un prezzo eccezionale e il merito è dello sconto del 47% disponibile su Amazon che lo fa scendere al minimo storico e si risparmiano più di 350€. La potremmo definire un’offerta da Prime Day, se non fosse che le scorte sono limitatissime. I pezzi disponibili sono pochi e lo smartphone sta andando a ruba, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente. Non ve ne pentirete: trovare uno smartphone con processore super prestazionale, ottimo comparto fotografico, schermo scorrevole e batteria a lunga durata a circa 400€ non è una cosa di tutti i giorni.

Galaxy S21 FE

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy S21 FE: caratteristiche e scheda tecnica

Il solo fatto di trovare il badge "Scelta Amazon", riservato ai prodotti che rispettano precisi requisiti di qualità, dovrebbe farci capire le qualità uniche di questo smartphone. Oggi, inoltre, costa quanto un medio di gamma, ma a tutti gli effetti si tratta di un top. Analizziamo le caratteristiche.

Il Galaxy S21 FE (Fan Edition, realizzato seguendo i consigli dei fan) è dotato di un ottimo schermo AMOLED 2X con refresh rate fino a 120Hz per una maggiore scorrevolezza durante l’utilizzo quotidiano. Inoltre, ha anche una visibilità piuttosto elevata e non ci sono problemi a leggerlo sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca mostra dà il meglio di sé il processore Snapdragon 888 supportato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna. Componenti che assicurano la giusta potenza in ogni situazione e con ogni app.

Samsung non ha lasciato nulla al caso e ha optato per un comparto fotografico tutt’altro che da disprezzare. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 12MP, un sensore ultra-grandangolare sempre da 12MP e un teleobiettivo da 8MP. La fotocamera frontale è da ben 32MP per dei selfie perfetti. Il telefono è dotato anche delle classiche tecnologie Samsung (intelligenza artificiale) che aiutano a rendere gli scatti e i video di livello professionale.

Passiamo ora all’autonomia: sullo smartphone è presente una batteria da 4500mAh con la quale arrivi a fine giornata senza troppi problemi e c’è anche il supporto alla ricarica rapida.

Galaxy S21 FE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Sconto top e prezzo crollato per il Galaxy S21 FE. Lo smartphone top di Samsung è disponibile su Amazon a un prezzo di 404,90€, con uno sconto mai visto prima del 47%. Il risparmio è davvero esagerato e supera abbondantemente i 350€. La consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Dovete, però, essere veloci nell’acquisto: le scorte stanno per terminare e i pezzi disponibili sono pochissimi. Come abbiamo già detto, trovare un dispositivo del genere con uno sconto del 47% è un evento più unico che raro, approfittatene subito!

Galaxy S21 FE